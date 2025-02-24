Чиновники Трампа бросают вызов ультиматуму Маска относительно отчетности о проделанной работе

Илон Маск требовал от федеральных работников подытожить свои достижения за неделю, угрожая увольнением. В ответ чиновники администрации Трампа отказались выполнять приказ, указывая на нарушение процедур и угрозы для конфиденциальности.

Об этом пишет The New York Times, передает УНН.

В субботу Маск опубликовал требование от правительственных работников подытожить свои достижения за неделю, предупреждая, что невыполнение будет считаться отставкой. Вскоре после этого Офис управления персоналом, который управляет федеральной рабочей силой, прислал письмо с просьбой к гражданским служащим прислать список достижений, но без угрозы увольнения за несогласие.

Профсоюзы, представляющие федеральных работников, предположили, что приказ Маска не является действительным. Некоторые чиновники, назначенные Трампом, выступили против ультиматума Илона Маска к федеральным работникам, которые должны были подытожить свои достижения за неделю или быть уволенными. Маск подтвердил свои требования, но многие агентства, в частности ФБР и Минобороны, приказали своим работникам не отвечать на этот приказ.

Министерство обороны отвечает за оценку эффективности своих работников и проведет любые проверки в соответствии со своими процедурами - заявил Дарин С. Селник, исполняющий обязанности должностного лица Пентагона по вопросам персонала, инструктируя работников Пентагона «пока воздержаться от какого-либо ответа».

Тулси Габбард, директор офиса национальной разведки, приказала всем офицерам разведки не отвечать на письмо в сообщении, которое было просмотрено The New York Times.

Учитывая чувствительную и секретную природу нашей работы, сотрудники разведки не должны отвечать на письмо OPM - написала Габбард.

Каш Патель, директор ФБР, написал в письме к сотрудникам, что «ФБР через офис директора отвечает за все наши процессы проверки», приказывая сотрудникам «пока воздержаться от любого ответа».

Высшие должностные лица по персоналу в Государственном департаменте и Министерстве национальной безопасности также приказали своим сотрудникам не отвечать на письмо.

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В Министерствах юстиции и ФБР угрозы Маска встретили со смесью гнева и удивления, что кто-то может издавать такой общий приказ без учета чувствительных аспектов, таких как уголовные расследования, юридическая конфиденциальность или материалы большого жюри.

Некоторые руководители правоохранительных органов быстро сказали своим работникам подождать дальнейших указаний от руководителей в понедельник, перед тем как отвечать на приказ, по словам нынешних и бывших чиновников. Другие ведомства дали противоречивые указания.

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Министерство здравоохранения и социальных служб сообщило своим работникам в воскресенье утром следовать указанию. Через час письмо от исполняющего обязанности директора Национального института здравоохранения, подчиненного агентства, сказал работникам воздержаться от ответа.

Через несколько часов Министерство здравоохранения приказало всем работникам «приостановить» ответы на ультиматум. В резком заявлении в воскресенье президент Американской федерации работников правительств - крупнейшего профсоюза федеральных работников - Эверетт Б. Келли заявил, что письмо, направленное федеральным работникам, является «очевидно незаконным» и «бессмысленным». Келли потребовал отозвать приказ и отметил:

Позволив неэлектированному и несбалансированному Илону Маску диктовать действия OPM, вы продемонстрировали отсутствие уважения к целостности федеральных работников и их критической работе

Несколько разведывательных агентств, в частности Агентство национальной безопасности, предупредили работников, что ответ может случайно раскрыть засекреченную работу. Хотя в оригинальном письме Маска говорилось, что работники не должны включать засекреченную информацию, нынешние и бывшие разведчики отметили, что если враг получит доступ к тысячам неклассифицированных аккаунтов разведчиков, он сможет собрать чувствительные детали или узнать о проектах, которые должны оставаться секретными.

Представитель Майк Лоулер, республиканец из Нью-Йорка, чей округ, вероятно, будет одним из самых оспариваемых в 2026 году, выразил сомнение относительно этого приказа, даже предоставив более широкую поддержку инициативе Маска по сокращению расходов. Сенатор Лиза Мерковски, республиканец из Аляски, также критиковала приказ Маска.

Наши государственные работники заслуживают достойного отношения и уважения за ту непризнанную работу, которую они выполняют написала она в заявлении на социальных сетях.

Неясно, на какой юридической основе Маск мог бы оправдать массовые увольнения на основе ответов на это письмо, и Белый дом и Офис управления персоналом не ответили на вопрос об угрозе увольнения.

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Президент Трамп сначала молчал, но впоследствии высмеял федеральных работников через мем. В серии постов в соцсетях Маск также продвигал безосновательные обвинения в мошенничестве с зарплатами - что значительное количество «несуществующих» или мертвых лиц работают в федеральной службе, и что преступники используют этих фальшивых работников для получения правительственных зарплат.

Напомним,

Президент США Дональд Трамп в субботу призвал миллиардера Илона Маска быть более агрессивным в своих усилиях по сокращению федерального правительства, несмотря на шумиху из-за увольнений и резкого сокращения расходов.