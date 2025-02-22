Трамп закликає Маска до радикальніших скорочень в уряді США

Президент США Дональд Трамп у суботу закликав мільярдера Ілона Маска бути агресивнішим у своїх зусиллях зі скорочення федерального уряду, незважаючи на галас через звільнення і різке скорочення витрат, передає УНН.

"Ілон чудово справляється, але я хотів би, щоб він став агресивнішим", - написав Трамп великими літерами на своїй платформі Truth Social.

"Пам'ятайте, нам потрібно врятувати країну, але в кінцевому підсумку зробити її більш великою, ніж будь-коли раніше. MAGA!"

Додамо

Департамент ефективності уряду Маска, або DOGE - структура, створена Трампом - охопила всі федеральні урядові агенції, звільнивши десятки тисяч федеральних державних службовців, від науковців до доглядачів парків, здебільшого тих, хто перебуває на випробувальному терміні.