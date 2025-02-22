Трамп призывает Маска к более радикальным сокращениям в правительстве США
Киев • УНН
Дональд Трамп призвал Илона Маска быть агрессивнее в сокращении федерального правительства. Созданный Трампом департамент DOGE под руководством Маска уже уволил десятки тысяч госслужащих.
Президент США Дональд Трамп в субботу призвал миллиардера Илона Маска быть более агрессивным в своих усилиях по сокращению федерального правительства, несмотря на шумиху из-за увольнений и резкого сокращения расходов, передает УНН.
"Илон отлично справляется, но я хотел бы, чтобы он стал более агрессивным", — написал Трамп заглавными буквами на своей платформе Truth Social.
"Помните, нам нужно спасти страну, но в конечном итоге сделать ее более великой, чем когда-либо прежде. MAGA!"
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Департамент эффективности правительства Маска, или DOGE — структура, созданная Трампом — охватила все федеральные правительственные агентства, уволив десятки тысяч федеральных государственных служащих, от ученых до смотрителей парков, в основном тех, кто находится на испытательном сроке.