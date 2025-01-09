Маск пытается добиться отставки премьера Британии - Financial Times
Киев • УНН
Илон Маск ищет способы заставить британского премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку до выборов 2029 года. Миллиардер частно обсуждает это с союзниками и использует соцсеть X для давления.
Миллиардер и ключевое доверенное лицо избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск стремится к отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера и обсуждает с союзниками способы решения этой задачи. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на свои источники, передает УНН.
По данным FT, Маск изучает, как еще дестабилизировать лейбористское правительство Великобритании "кроме агрессивных постов" в соцсети Х, которой он владеет, чтобы заставить Кира Стармера уйти с должности до следующих парламентских выборов, которые состоятся не позднее 15 августа 2029 года.
"Маск считает, что западная цивилизация находится под угрозой", - объяснил действия миллиардера один из информаторов FT.
В парламентской системе Великобритании премьер-министры имеют власть, поскольку возглавляют партию, имеющую наибольшее количество депутатов. За последние десятилетия несколько премьер-министров, в частности Тони Блэр и Борис Джонсон, получили большое большинство голосов на выборах, а затем покинули пост в середине парламента из-за снижения популярности.
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За последние полгода исполнительный директор компаний Tesla, SpaceX и X неоднократно атаковал Стармера, а в январе он потребовал, чтобы в Британии расследовали действия, касающиеся сексуализированной эксплуатации девочек, которой занимались "этнические" банды, состоявшие преимущественно из пакистанцев. Маск обвинил премьера, который ранее возглавлял Королевскую прокурорскую службу, в том, что тот якобы игнорировал заявления пострадавших и их родителей.
Стармер решительно отверг критику Маска в адрес его работы как прокурора. В понедельник он заявил, что те, кто "распространяет неправду и дезинформацию", заинтересованы не в жертвах, а скорее "в себе".
Напомним
Лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених раскритиковал высказывания Илона Маска в отношении президента Германии. Он призвал правительство выяснить, не действует ли Маск от имени США.