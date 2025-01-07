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Из-за вмешательства в дела Соединенного Королевства: британские политики просят Трампа пересмотреть отношения с Маском

Из-за вмешательства в дела Соединенного Королевства: британские политики просят Трампа пересмотреть отношения с Маском

Киев  •  УНН

 • 4748 просмотра

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Высокопоставленные британские политики обратились к союзникам Трампа из-за вмешательства Маска во внутреннюю политику Великобритании. Маск призвал посадить премьер-министра и сделал другие провокационные заявления в отношении британских властей.

Высокопоставленные политики в трех крупнейших британских партиях частным образом призвали союзников Дональда Трампа пересмотреть его отношения с Илоном Маском после того, как миллиардер, владелец компании Tesla, сделал ряд все более зажигательных высказываний о политике Великобритании.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали 

В постах на своей платформе X за последнюю неделю Маск призвал посадить премьер-министра Кейра Стармера в тюрьму, призвал освободить из тюрьмы правого активиста Томми Робинсона. И кроме того, призвал заменить бывшего союзника и друга Трампа Найджела Фараджа на посту лидера партии «Реформы Великобритании».

Также, он прикрепил к своему профилю пост с опросом, «должна ли Америка освободить народ Британии от их тиранического правительства».

Лейбористское правительство Стармера, консервативная оппозиция и «Реформы» предупреждают о возможных последствиях тесного сотрудничества между Илоном Маском и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. 

Во время дискуссий с союзниками Трампа некоторые из них предположили, что посты Маска в социальных сетях вредят репутации нового президента даже среди его друзей и сторонников в Великобритании. Такие предупреждения подчеркивают риск, который представляют так называемые «особые» отношения между Великобританией и США со стороны миллиардера-самозванца.

Маск должен играть ключевую роль в новой администрации, когда Трамп вступит в должность в конце этого месяца, и его вмешательство в британскую политику является беспрецедентным за последнее время со стороны такой высокопоставленной американской фигуры.

Пресс-секретарь Trump-Vance Transition Брайан Хьюз подтвердил, что новоизбранный президент поддерживает Маска, заявив, что эти двое являются «большими друзьями», и назвал миллиардера «бизнес-лидером, который случается в одном поколении», чьи идеи пойдут на пользу американской администрации. 

Жалобы Великобритании на Маска появились на фоне признаков скрытого недовольства некоторых сторонников Трампа относительно его влияния на новую администрацию США. 

До сих пор Трамп мало говорил о политических шагах Маска в Европе, а недавно осудил британский налог на производителей нефти и газа в Северном море как «большую ошибку». Известно, что ссора Маска с Найджелом Фараджем, вероятно, может означать, что его связь с Трампом также скоро испортится. По их словам, некоторые союзники Трампа выражали обеспокоенность активностью Маска в Интернете в разговорах со своими британскими коллегами.

Другой британский политик, близкий к команде Трампа, сказал, что они обеспокоены тем, что Маск переступил черту дозволенного, и пришли к выводу, что теперь он представляет риск для новоизбранного президента.

Даже имея значительное влияние и близость к новоизбранному президенту Трампу, Маск может оказаться менее способным влиять на основные политические взгляды после ссоры с Фараджем

- заявила агентству Bloomberg социолог Скарлетт Магуайр из JL Partners.

В последние дни Маск также поставил под сомнение действия Кира Стармера на посту генерального прокурора до прихода в политику, заявив, что тот «причастен» к скандалу с жестоким обращением с детьми в британских городах, и сказал, что он и министр внутренних дел Джесс Филлипс должны сидеть в тюрьме.

Маск поддержал Найджела Фараджа из «Реформ», что привело к предположениям, что он может сделать значительное пожертвование в пользу оппонента лейбористского правительства.

Тем не менее, Маск поддержал Томми Робинсона, ультраправого активиста, от которого Фарадж давно дистанцировался. Фарадж заявил, что не согласен с поддержкой Робинсона со стороны Маска.

Напомним 

Лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених раскритиковал высказывания Илона Маска в отношении президента Германии. Он призвал правительство выяснить, не действует ли Маск от имени США. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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