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Через втручання у справи Сполученого Королівства: британські політики просять Трампа переглянути відносини з Маском

Через втручання у справи Сполученого Королівства: британські політики просять Трампа переглянути відносини з Маском

Київ • УНН

 • 22177 перегляди

Високопоставлені британські політики звернулися до союзників Трампа через втручання Маска у внутрішню політику Великобританії. Маск закликав ув'язнити прем'єр-міністра та зробив інші провокаційні заяви щодо британської влади.

Високопоставлені політики в трьох найбільших британських партіях приватно закликали союзників Дональда Трампа переглянути його стосунки з Ілоном Маском після того, як мільярдер, власник компанії Tesla, зробив низку все більш запальних висловлювань про політику Великої Британії.

Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі 

В постах на своїй платформі X за останній тиждень Маск закликав посадити прем'єр-міністра Кейра Стармера у в'язницю, закликав звільнити з в'язниці правого активіста Томмі Робінсона. І крім того, закликав замінити колишнього союзника і друга Трампа Найджела Фараджа на посаді лідера партії "Реформи Великобританії".

Також, він прикріпив до свого профілю пост з опитуванням, чи "Америка повинна звільнити народ Британії від їхнього тиранічного уряду".

Лейбористський уряд Стармера, консервативна опозиція і "Реформи" попереджають про можливі наслідки тісної співпраці між Ілоном Маском і новообраним президентом США Дональдом Трампом. 

Під час дискусій з союзниками Трампа деякі з них припустили, що пости Маска в соціальних мережах шкодять репутації нового президента навіть серед його друзів і прихильників у Великій Британії. Такі попередження підкреслюють ризик, який становлять так звані "особливі" відносини між Великою Британією та США з боку мільярдера-самозванця.

Маск має відігравати ключову роль у новій адміністрації, коли Трамп вступить на посаду наприкінці цього місяця, і його втручання в британську політику є безпрецедентним за останній час з боку такої високопоставленої американської фігури.

Прес-секретар Trump-Vance Transition Брайан Г'юз підтвердив, що новообраний президент підтримує Маска, заявивши, що ці двоє є "великими друзями", і назвав мільярдера "бізнес-лідером, який трапляється в одному поколінні", чиї ідеї підуть на користь американській адміністрації. 

Скарги Великої Британії на Маска з'явилися на тлі ознак прихованого невдоволення деяких прихильників Трампа щодо його впливу на нову адміністрацію США. 

Досі Трамп мало говорив про політичні кроки Маска в Європі, а нещодавно засудив британський податок на виробників нафти і газу в Північному морі як "велику помилку". Відомо, що сварка Маска з Найджелом Фараджем, ймовірно, може означати, що його зв'язок з Трампом також скоро зіпсується. За їхніми словами, деякі союзники Трампа висловлювали стурбованість активністю Маска в Інтернеті в розмовах зі своїми британськими колегами.

Інший британський політик, близький до команди Трампа, сказав, що вони стурбовані тим, що Маск переступив межу дозволеного, і дійшли висновку, що тепер він становить ризик для новообраного президента.

Навіть маючи значний вплив і близькість до новообраного президента Трампа, Маск може виявитися менш здатним впливати на основні політичні погляди після сварки з Фараджем

- заявила агентству Bloomberg соціолог Скарлетт Магуайр з JL Partners.

Останніми днями Маск також поставив під сумнів дії Кіра Стармера на посаді генерального прокурора до приходу в політику, заявивши, що той "причетний" до скандалу з жорстоким поводженням з дітьми в британських містах, і сказав, що він і міністр внутрішніх справ Джесс Філліпс повинні сидіти у в'язниці.

Маск підтримав Найджела Фараджа з "Реформ", що призвело до припущень, що він може зробити значну пожертву на користь опонента лейбористського уряду.

Проте, Маск підтримав Томмі Робінсона, ультраправого активіста, від якого Фарадж давно дистанціювався. Фарадж заявив, що не згоден з підтримкою Робінсона з боку Маска.

Нагадаємо 

Лідер фракції СДПН Рольф Мютценіх розкритикував висловлювання Ілона Маска щодо президента Німеччини. Він закликав уряд з'ясувати, чи не діє Маск від імені США. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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