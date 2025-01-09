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Маск намагається домогтися відставки прем'єра Британії - Financial Times

Маск намагається домогтися відставки прем'єра Британії - Financial Times

Київ • УНН

 • 22260 перегляди

Ілон Маск шукає способи змусити британського прем'єр-міністра Кіра Стармера піти у відставку до виборів 2029 року. Мільярдер приватно обговорює це з союзниками та використовує соцмережу X для тиску.

Мільярдер та ключова довірена особа обраного президента США Дональда Трампа Ілон Маск прагне відставки прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера й приватно обговорює з союзниками способи вирішення цього завдання. Про це пише Financial Times, посилаючись на свої джерела, передає УНН.

За даними FT, Маск вивчає, як ще дестабілізувати лейбористський уряд Великої Британії "крім агресивних постів" у соцмережі Х, якою він володіє, щоб змусити Кіра Стармера піти з посади до наступних парламентських виборів, які відбудуться не пізніше ніж 15 серпня 2029 року.

"Маск вважає, що західна цивілізація перебуває під загрозою", - пояснив дії мільярдера один з інформаторів FT.

У парламентській системі Великої Британії прем'єр-міністри мають владу, оскільки очолюють партію, що має найбільшу кількість депутатів. За останні десятиліття кілька прем'єр-міністрів, зокрема Тоні Блер і Борис Джонсон, отримали велику більшість голосів на виборах, а потім залишили посаду в середині парламенту через зниження популярності.

Через втручання у справи Сполученого Королівства: британські політики просять Трампа переглянути відносини з Маском 07.01.25, 12:37 • 22177 переглядiв

За останні півроку виконавчий директор компаній Tesla, SpaceX і X неодноразово атакував Стармера, а в січні він висунув вимогу, щоб у Британії розслідували дії, що стосуються сексуалізованої експлуатації дівчаток, якою займалися "етнічні" банди, що складалися переважно з пакистанців. Маск звинуватив прем'єра, який раніше очолював Королівську прокурорську службу, у тому, що той нібито ігнорував заяви постраждалих та їхніх батьків.

Стармер рішуче відкинув критику Маска на адресу його роботи як прокурора. У понеділок він заявив, що ті, хто "поширює неправду і дезінформацію", зацікавлені не в жертвах, а скоріше "в собі".

Нагадаємо 

Лідер фракції СДПН Рольф Мютценіх розкритикував висловлювання Ілона Маска щодо президента Німеччини. Він закликав уряд з'ясувати, чи не діє Маск від імені США. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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