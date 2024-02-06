Безуглая заявила, что ее исключили из партии "Слуга народа"

Марьяна Безуглая официально исключена из состава политической партии Слуга народа. Об этом сама народная депутат сообщила в Telegram-канале, передает УНН.

Глава партии Елена Шуляк удовлетворила мое заявление на выход из партии "Слуга Народа". – написала Марьяна Безуглая.

Напомним

11 января народная депутат Марьяна Безуглая сообщила, что написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга народа".

Известно, что Комитет Верховной Рады по регламенту единогласно поддержал отзыв народного депутата из фракции "Слуга народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Однако парламент до сих пор не смог рассмотреть соответствующий проект постановления.

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