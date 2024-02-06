Безуглая заявила, что ее исключили из партии "Слуга народа"

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  154578 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  171598 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  156011 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  160002 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  263074 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  350537 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  333939 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Безуглая заявила, что ее исключили из партии "Слуга народа"

Народная депутат Марьяна Безуглая исключена из партии "Слуга народа".

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Безуглая заявила, что ее исключили из партии "Слуга народа"

Сумщина: армейцы рф обстреляли девять громад в приграничной зоне

Российские оккупанты более тридцати раз обстреляли девять населенных пунктов вдоль границы Сумской области в Украине.

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Сумщина: армейцы рф обстреляли девять громад в приграничной зоне

Бывший президент Чили Пинера погиб в авиакатастрофе: разбился на вертолете

Бывший президент Чили Себастьян Пинера погиб в катастрофе вертолета, а трое других пассажиров выжили.

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Кто заказал Катю Гандзюк: дело пытаются затянуть по сроку давности

Дело об убийстве херсонской активистки Кати Гандзюк рискует быть закрытым из-за истечения срока давности, поскольку защита пытается затянуть судебное разбирательство.

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Кто заказал Катю Гандзюк: дело пытаются затянуть по сроку давности

армия рф не имеет положительных результатов в продвижении на Купянском направлении - Евлаш

Украинские защитники не дают российским войскам продвинуться на Купянском направлении, несмотря на их попытки штурмовать позиции.

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армия рф не имеет положительных результатов в продвижении на Купянском направлении - Евлаш

Работа на деоккупированных территориях: Боррель посетил обучение полицейских и гвардейцев

Во время своего визита в Украину Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель посетил тренировочную базу, где инструкторы готовят украинскую полицию и Национальную гвардию к работе на деоккупированных территориях.

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Работа на деоккупированных территориях: Боррель посетил обучение полицейских и гвардейцев

Водитель грузовика пытался вывезти более 1000 пачек контрабандных сигарет в Польшу

Львовянин пытался провезти в Польшу более 1000 пачек сигарет, скрытых в конструктивных полостях полуприцепа, но был задержан украинскими таможенниками на пункте пропуска "Шегини-Медика".

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Водитель грузовика пытался вывезти более 1000 пачек контрабандных сигарет в Польшу

Baykar уже строит завод под Киевом по производству бпла, где будут работать полтысячи человек

Турецкий производитель беспилотников Baykar объявил, что строит новый завод под Киевом, на котором будут работать 500 человек для производства своих моделей TB2 и TB3.

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Baykar уже строит завод под Киевом по производству бпла, где будут работать полтысячи человек

Определили победителей Шевченковской премии 2024 года

Комитет определил лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2024 год, но объявит имена и произведения только после публикации указа президента.

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Определили победителей Шевченковской премии 2024 года

Байден обвинил Трампа в задержке выделения помощи Украине

Президент США обвинил Дональда Трампа в том, что он запугивает республиканцев, чтобы те не голосовали за законопроект о выделении дополнительного финансирования на нужды национальной безопасности, в том числе для Украины, Израиля и южной границы.

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Байден обвинил Трампа в задержке выделения помощи Украине