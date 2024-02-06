Безуглая заявила, что ее исключили из партии "Слуга народа"
Народная депутат Марьяна Безуглая исключена из партии "Слуга народа".
Сумщина: армейцы рф обстреляли девять громад в приграничной зоне
Российские оккупанты более тридцати раз обстреляли девять населенных пунктов вдоль границы Сумской области в Украине.
Бывший президент Чили Пинера погиб в авиакатастрофе: разбился на вертолете
Бывший президент Чили Себастьян Пинера погиб в катастрофе вертолета, а трое других пассажиров выжили.
Кто заказал Катю Гандзюк: дело пытаются затянуть по сроку давности
Дело об убийстве херсонской активистки Кати Гандзюк рискует быть закрытым из-за истечения срока давности, поскольку защита пытается затянуть судебное разбирательство.
армия рф не имеет положительных результатов в продвижении на Купянском направлении - Евлаш
Украинские защитники не дают российским войскам продвинуться на Купянском направлении, несмотря на их попытки штурмовать позиции.
Работа на деоккупированных территориях: Боррель посетил обучение полицейских и гвардейцев
Во время своего визита в Украину Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель посетил тренировочную базу, где инструкторы готовят украинскую полицию и Национальную гвардию к работе на деоккупированных территориях.
Водитель грузовика пытался вывезти более 1000 пачек контрабандных сигарет в Польшу
Львовянин пытался провезти в Польшу более 1000 пачек сигарет, скрытых в конструктивных полостях полуприцепа, но был задержан украинскими таможенниками на пункте пропуска "Шегини-Медика".
Baykar уже строит завод под Киевом по производству бпла, где будут работать полтысячи человек
Турецкий производитель беспилотников Baykar объявил, что строит новый завод под Киевом, на котором будут работать 500 человек для производства своих моделей TB2 и TB3.
Определили победителей Шевченковской премии 2024 года
Комитет определил лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2024 год, но объявит имена и произведения только после публикации указа президента.
Байден обвинил Трампа в задержке выделения помощи Украине
Президент США обвинил Дональда Трампа в том, что он запугивает республиканцев, чтобы те не голосовали за законопроект о выделении дополнительного финансирования на нужды национальной безопасности, в том числе для Украины, Израиля и южной границы.