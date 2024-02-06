Безугла заявила, що її виключили з партії "Слуга народу"
Київ • УНН
Народну депутатку Мар'яну Безуглу виключили з партії "Слуга народу".
Мар'яну Безуглу офіційно виключили із складу політичної партії Слуга народу. Про це сама народна депутатка повідомила у Telegram-каналі, передає УНН.
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Нагадаємо
11 січня народна депутатка Марʼяна Безугла повідомила, що написала заяву на вихід із фракції та партії "Слуга народу".
Відомо, що Комітет Верховної ради з питань регламенту одноголосно підтримав відкликання народного депутата з фракції "Слуга народу" Мар'яни Безуглою з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Проте парламент досі не зміг розглянути відповідний проект постанови.
"Відпустіть": Безугла закликала Раду не затягувати з оголошенням її виходу з фракції 06.02.24, 11:32 • 23654 перегляди