Манафорт 18 раз посетил Москву - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Экс-глава штаба Дональда Трампа Пол Манафорт посетил Москву 18 раз за последние годы. Об этом сообщает издание McClutchy со ссылкой на источник в Киеве, передает УНН.
По его данным, Манафорт, работавший также на экс-президента Украины Виктора Януковича, в 2005 и 2006 годах посетил Москву 11 раз, затем в 2008 - три раза, в 2009 - еще дважды и по одному разу в 2010 и 2011 годах.
Во время своих визитов, как отмечается, Манафорт якобы взаимодействовал с лицами, связанными с Кремлем.
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Издание делает вывод, что связи Манафорта со сторонниками России "оказались глубже, чем предполагалось", а его остановки в Москве могут показаться интересными американским следователям.
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Однако представитель экс-главы штаба Трампа отверг обвинения в его адрес, отметив, что Манафорт никогда не работал на российское правительство.
Напомним, американский суд в среду запретил участникам процесса по делу бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа - Пола Манафорта общаться с прессой