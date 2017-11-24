Манафорт 18 раз посетил Москву - СМИ

По его данным, Манафорт, работавший также на экс-президента Украины Виктора Януковича, в 2005 и 2006 годах посетил Москву 11 раз, затем в 2008 - три раза, в 2009 - еще дважды и по одному разу в 2010 и 2011 годах.

Во время своих визитов, как отмечается, Манафорт якобы взаимодействовал с лицами, связанными с Кремлем.

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Издание делает вывод, что связи Манафорта со сторонниками России "оказались глубже, чем предполагалось", а его остановки в Москве могут показаться интересными американским следователям.

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Однако представитель экс-главы штаба Трампа отверг обвинения в его адрес, отметив, что Манафорт никогда не работал на российское правительство.

Напомним, американский суд в среду запретил участникам процесса по делу бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа - Пола Манафорта общаться с прессой