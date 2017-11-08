Суд у США заборонив учасникам процесу у справі Манафорта спілкуватися з пресою
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Американський суд в середу заборонив учасникам процесу у справі колишнього глави передвиборчого штабу Дональда Трампа - Пола Манафорта спілкуватися з пресою, передає УНН з посиланням на РІА "Новини".
У постанові судді Емі Джексон, опублікованій в електронній судової базі, відзначається, що "у суду повинна бути можливість призначити членів журі, у яких не було б попередньо складеної думки" (з приводу процесу).
У зв'язку з цим усім "зацікавленим учасникам процесу, в тому числі сторонам в суді, потенційним свідкам, юрисконсультам і свідкам слід уникати заяв для преси або публічних виступів, які можуть привести до упередженості в даному процесі".
Як повідомляв УНН, в Сполучених Штатах суд відхилив прохання колишнього голови виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта звільнити його з-під домашнього арешту.
Нагадаємо, 30 жовтня в рамках розслідування, очолюваного спеціальним прокурором Робертом Мюллером, у справі російського втручання в президентські вибори в США в 2016 році, був виданий перший ордер на затримання Пола Манафорта, керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа.
У Вашингтоні суд обрав як запобіжний захід екс-керівнику передвиборного штабу Дональда Трампа Полу Манафорту домашній арешт.