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Суд в США запретил участникам процесса по делу Манафорта общаться с прессой

Суд в США запретил участникам процесса по делу Манафорта общаться с прессой

Киев  •  УНН

 • 11045 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Американский суд в среду запретил участникам процесса по делу бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа - Пола Манафорта общаться с прессой, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

В постановлении судьи Эми Джексон, опубликованном в электронной судебной базе, отмечается, что "у суда должна быть возможность назначить членов жюри, у которых не было бы предварительно составленного мнения" (по поводу процесса).

В данной связи всем "заинтересованным участникам процесса, в том числе сторонам в суде, потенциальным свидетелям, юрисконсультам и свидетелям надлежит избегать заявлений для прессы или публичных выступлений, которые могут привести к предвзятости в данном процессе".

Как сообщал УНН, в Соединенных Штатах суд отклонил просьбу бывшего председателя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта освободить его от домашнего ареста.

Напомним, 30 октября в рамках расследования, возглавляемого специальным прокурором Робертом Мюллером, по делу российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, был издан первый ордер на задержание Пола Манафорта, руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа.

В Вашингтоне суд избрал в качестве меры пресечения экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту домашний арест.

 

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