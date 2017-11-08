Суд в США запретил участникам процесса по делу Манафорта общаться с прессой

В постановлении судьи Эми Джексон, опубликованном в электронной судебной базе, отмечается, что "у суда должна быть возможность назначить членов жюри, у которых не было бы предварительно составленного мнения" (по поводу процесса).

В данной связи всем "заинтересованным участникам процесса, в том числе сторонам в суде, потенциальным свидетелям, юрисконсультам и свидетелям надлежит избегать заявлений для прессы или публичных выступлений, которые могут привести к предвзятости в данном процессе".

Как сообщал УНН, в Соединенных Штатах суд отклонил просьбу бывшего председателя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта освободить его от домашнего ареста.

Напомним, 30 октября в рамках расследования, возглавляемого специальным прокурором Робертом Мюллером, по делу российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, был издан первый ордер на задержание Пола Манафорта, руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа.

В Вашингтоне суд избрал в качестве меры пресечения экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту домашний арест.