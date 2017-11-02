Україна готова надати США інформацію про Манафорта - Прем'єр

“Ми не отримали жодних інформаційних запитів в цьому відношенні, але якщо ми отримаємо запит, ми, звичайно, надамо інформацію, яку ми маємо”, - сказав В.Гройсман в інтерв’ю під час офіційного візиту до Канади, говорячи про запит від команди спецпрокурора Роберта Мюллера та правоохоронних органів США.

Також Прем’єр прокоментував інформацію про співпрацю Пола Манафорта з українським урядом, який також фігурує у розслідуванні спецпрокурора.

“Ви згадали про інцидент, пов’язаний з режимом Януковича. Мій уряд і наш термін перебування при владі абсолютно не має стосунків до цього скандалу”, — підкреслив В.Гройсман.

Нагадаємо, 30 жовтня колишньому керівнику передвиборчої кампанії Президента США Дональда Трампа Полу Манафорту та його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу були пред’явлені обвинуваченням у 12 пунктах, які включають змову проти Сполучених Штатів, змову з метою відмивання грошей та неправдиві заяви.

Як повідомляв УНН, розслідування ФБР щодо Пола Манафорта акцентується на серії підозрілих банківських переказів, в яких офшорні компанії, пов’язані з Maнафортом, перемістили понад 3 мільйони доларів по всьому світі в період з 2012 по 2013 рік, в тому числі і відмиванні коштів для колишнього президента України Віктора Януковича.