ФБР підозрює Манафорта у відмиванні грошей для Януковича

Ці транзакції, про які раніше не повідомлялося, звернули увагу федеральних співробітників правоохоронних органів ще на 2012 рік, коли вони почали вивчати банківські перекази, щоб визначити, приховував чи Манафорт гроші від податкових органів або допоміг українському режиму близькій до президента Росії Володимиру Путіну відмивати гроші, які він розграбував через корупційні оборудки.

Манафорт став центральною фігурою в розслідуванні спеціального адвоката Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Трампа і Росією, почасти через багатьох зв'язків Манафорта з російськими депутатами і бізнесменами і його роботою з Януковичем.

Повідомляється, що Манафорт також розслідується щодо відмивання грошей федеральними прокурорами в Нью-Йорку, але офіційних звинувачень в цьому методі не було.

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Стало відомо, що слідчі ретельно вивчали принаймні 13 банківських переказів в період з 2012 по 2013 рік. Перспективи передачі були спочатку відзначені фінансовими установами США, які за законом зобов'язані повідомляти у відділ казначейства про будь-яких угодах, які вони вважають підозрілими. Федеральний закон вимагає, щоб фінансові установи подавали звіти про касові операції, які перевищують 10 000 доларів США за один день, навіть якщо ці транзакції виглядають законними. Банки також зобов'язані подавати звіти, коли вони підозрюють відмивання грошей або інші фінансові злочини.

Співробітники банку відзначили незвичайну поведінку серед п'яти офшорних компаній, які, за словами влади, пов'язані з Mанафортом: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. і трьома іншими, у яких немає поточної контактної інформації.

Джерела в правоохоронних органах кажуть, що компанії відправляли кошти без пояснення того, для чого повинні були використовуватися гроші. Країни, в яких ці операції виникли, зокрема Кіпр, Сент-Вінсент, Гренадини, є сумно відомими для відмивання грошей.

Федеральні співробітники правоохоронних органів заявили, що у них є докази "розшарування", процесу, при якому походження грошей ховається за багатьма шарами компаній. Велика частина грошей виявилася в США, відправлена ​​підрядникам з благоустрою будинку, хедж-фонду і навіть автосалону.

Нагадаємо, Манафорт очолював кампанію Трампа в травні 2016 року і був змушений піти у відставку всього через три місяці, на тлі інтенсивного вивчення ЗМІ його зв'язків з відомим корумпованим колишнім президентом України Віктором Януковичем, який був підтриманий Кремлем.

Нагадаємо, Манафорт пропонував надати інформацію про хід президентських перегонів в Америці кремлівському мільярдерові Дерипасці, за два тижні до того, як Дональд Трамп зайняв свій пост.