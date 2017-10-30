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Манафорту висунули "змову проти США" та ще 11 звинувачень

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Колишньому керівнику передвиборчої кампанії Президента США Дональда Трампа Полу Манафорту та його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу були пред'явлені обвинуваченням у 12 пунктах, які включають змову проти Сполучених Штатів, змову з метою відмивання грошей та неправдиві заяви, передає УНН з посиланням на Vanity Fair.

Пол Манафорт та його давній партнер Рік Гейтс здались до Федерального Бюро розслідувань в понеділок зранку після того, як з'явився наказ їх затримати за звинуваченням із 12-ти пунктів: змова проти Сполучених Штатів, змова з метою відмивання грошей, неспроможність зареєструватися як іноземний агент, помилкові та оманливі твердження, пов'язані з цією реєстрацією, помилкові заяви та сім пунктів неналежної зовнішньої банківської та фінансової звітності.

Як відзначає видання, ці арешти свідчать про різку ескалацію поточного розслідування у справах Департаменту юстиції про втручання Росії у вибори у США у 2016 році, яке очолив колишній директор ФБР Роберт Мюллер.

У повідомленні зазначено, бюро вело розслідування "справи Манафорта" через порушення ним федерального податкового законодавства, відмивання грошей та неможливість зареєструватися як іноземний агент для лобіювання роботи, якою він займався в Україні.

Як повідомляв УНН, раніше колишній голова виборчої кампанії президента США Дональда Трампа, Пол Манафорт та його колишній бізнес-партнер Рік Гейтс здалися федеральній владі.

Нагадаємо, розслідування ФБР щодо Манафорта акцентується на серії підозрілих банківських переказів, в яких офшорні компанії перемістили понад 3 мільйони доларів по всьому світі, в тому числі і відмиванні коштів для колишнього президента України Віктора Януковича.

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