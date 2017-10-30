Манафорт з партнером здались владі

Звинувачення є першими у розслідуванні спец прокурора Роберта Мюллера про потенційну координацію між Росією та кампанією Д.Трампа. Детальна інформація про звинувачення не була звільнена.

П.Манафорт і Р.Гейтс здалися федеральним органам влади у Вашингтоні. Вони, як очікується, предстануть перед судом пізніше в понеділок, де почують звинувачення від команди спецпрокурора, повідомило джерело.

За даними іншого джерела, Р.Гейтс уклав угоду про те, що він має здатись в понеділок.

Нагадаємо, 30 жовтня в рамках розслідування, очолюваного спеціальним прокурором Робертом Мюллером, у справі російського втручання у президентські вибори в США в 2016 році, було видано перший ордер на затримання Пола Манафорта, керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа.