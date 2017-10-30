Манафорт с партнером сдались властям
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Бывший председатель избирательной кампании президента США Дональда Трампа, Пол Манафор и его бывший бизнес-партнер Год Гейтс сдались федеральным властям в понедельник. Об этом сообщает издание AP со ссылкой на источники, передает УНН.
Обвинения являются первыми в расследовании спец прокурора Роберта Мюллера о потенциальной координацию между Россией и кампанией Д.Трамп. Подробная информация об обвинении ни была освобождена.
П.Манафорт и Р.Гейтс сдались федеральным органам власти в Вашингтоне. Они, как ожидается, предстанут перед судом позднее в понедельник, где услышат обвинения от команды спецпрокурора, сообщил источник.
По данным другого источника, Р.Гейтс заключил соглашение о том, что он показаться в понедельник.
Напомним, 30 октября в рамках расследования , возглавляемого специальным прокурором Робертом Мюллером, по делу российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, был издан первый ордер на задержание Пола Манафорта, руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа.