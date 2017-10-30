Манафорт с партнером сдались властям

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24423 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 87714 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144700 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112361 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113825 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110828 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103018 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106617 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103233 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Манафорт с партнером сдались властям

Манафорт с партнером сдались властям

Киев  •  УНН

 • 9624 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Бывший председатель избирательной кампании президента США Дональда Трампа, Пол Манафор и его бывший бизнес-партнер Год Гейтс сдались федеральным властям в понедельник. Об этом сообщает издание AP со ссылкой на источники, передает УНН.

Обвинения являются первыми в расследовании спец прокурора Роберта Мюллера о потенциальной координацию между Россией и кампанией Д.Трамп. Подробная информация об обвинении ни была освобождена.

П.Манафорт и Р.Гейтс сдались федеральным органам власти в Вашингтоне. Они, как ожидается, предстанут перед судом позднее в понедельник, где услышат обвинения от команды спецпрокурора, сообщил источник.

По данным другого источника, Р.Гейтс заключил соглашение о том, что он показаться в понедельник.

Напомним, 30 октября в рамках расследования , возглавляемого специальным прокурором Робертом Мюллером, по делу российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, был издан первый ордер на задержание Пола Манафорта, руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа.

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