Манафорт с партнером сдались властям

Обвинения являются первыми в расследовании спец прокурора Роберта Мюллера о потенциальной координацию между Россией и кампанией Д.Трамп. Подробная информация об обвинении ни была освобождена.

П.Манафорт и Р.Гейтс сдались федеральным органам власти в Вашингтоне. Они, как ожидается, предстанут перед судом позднее в понедельник, где услышат обвинения от команды спецпрокурора, сообщил источник.

По данным другого источника, Р.Гейтс заключил соглашение о том, что он показаться в понедельник.

Напомним, 30 октября в рамках расследования , возглавляемого специальным прокурором Робертом Мюллером, по делу российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, был издан первый ордер на задержание Пола Манафорта, руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа.