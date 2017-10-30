Прокуратура США видала ордер на затримання Пола Манафорта
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В рамках розслідування, очолюваного спеціальним прокурором Робертом Мюллером, у справі російського втручання у президентські вибори в США в 2016 році, було видано перший ордер на затримання Пола Манафорта, керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на The Independent.
"Полу Манафорту та його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу було наказано здатися федеральним органам влади, в рамках розслідування спеціального адвоката Роберта Мюлєра", - повідомляє видання.
Як повідомляв УНН, Вашингтон очікує сьогодні, 30 жовтня, перших кримінальних обвинувачень, пов'язаних з російським втручанням на президентських виборах в США в 2016 році, хоча президент Дональд Трамп в неділю знову назвав слідство "полюванням на відьом".
Нагадуємо, розслідування щодо Пола Манафорта акцентується на серії підозрілих банківських переказів, в яких офшорні компанії, пов'язані з ним, перемістили понад 3 мільйони доларів по всьому світі в період з 2012 по 2013 рік, в тому числі і відмиванні коштів для колишнього президента України Віктора Януковича.