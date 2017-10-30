У США очікують перших обвинувачень у справі про російське втручання у вибори

Кілька провідних ЗМІ повідомили, що федеральне велике журі присяжних схвалило обвинувачення в рамках розслідування, очолюваного спеціальним прокурором Робертом Мюллером. Обвинувачення можуть бути оприлюднені вже в понеділок.

Поки невідомо, проти кого направлені обвинувачення і в чому вони полягають. Правознавці припускають, що перші обвинувачення можуть бути винесені периферійній фігурі в цій справі. Це пояснюється звичайною стратегією обвинувачення, при якій спочатку збираються матеріали проти чиновників нижчого рівня, після чого увага зосереджується на більш відомих постатях, пише видання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Вашингтоні затвердили перші звинувачення у справі про російське втручання

Крім Р.Мюллер, окремі розслідування російського втручання і можливих зв'язків між штабом Д. Трампа і Росією ведуть кілька комітетів конгресу США.

Відзначається, що американська розвідка на початку 2017 року прийшла до висновку, що президент Росії Володимир Путін особисто направляв кампанію, націлену на підрив американської демократії і допомогу Д.Трамп на виборах. Д.Трамп наполягає на тому, що ніякої змови не було. Свою точку зору він знову висловив в серії недільних твітів, в яких написав, що вину несуть лише демократи і його опонент на виборах Хілларі Клінтон.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США кампанію Клінтон і демократів запідозрили у фінансуванні "досьє" на Трампа

"Демократи використовують це жахливе (і шкідливе для нашої країни) полювання на відьом заради згубної політики, але республіканці тепер дають таку відсіч, як ніколи раніше. Вина демократів і Клінтон настільки велика, і факти посипалися назовні. Зробіть що-небудь!" - зазначив Д.Трамп.

Після цього він заявив, що розслідування щодо Росії відволікають увагу від зусиль республіканців щодо проведення податкової реформи. "Чи збіг це? Ні!" - зазначив він.

Один з юристів Д.Трампа Тай Кобб заявив, що коментарі президента не стосуються розслідування Р.Мюллера.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США наполягають на усуненні Мюллера від російського розслідування

Р.Мюллер, як передбачається, вивчає дії двох ключових співробітників передвиборного штабу Д.Трампа. Один з них - колишній радник з національної безпеки Майкл Флінн, звільнений Д.Трампом менш ніж через місяць після вступу на посаду за повідомлення неправдивих відомостей віце-президенту Майку Пенсу та іншим офіційним особам про його контакти з послом Росії в Вашингтоні. Інший - Пол Манафорт, який короткий час був керівником передвиборного штабу Д.Трампа і також мав великі лобістські інтереси в Україні і контакти з Росією.