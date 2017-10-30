Прокуратура США выдала ордер на задержание Пола Манафорта
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В рамках расследования, возглавляемого специальным прокурором Робертом Мюллером, по делу российского вмешательства в президентские выборы США в 2016 году, был издан первый ордер на задержание Пола Манафорта, руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на The Independent.
"Полу Манафорту и его бывшему бизнес-партнеру Рику Гейтсу было приказано сдаться федеральным органам власти, в рамках расследования специального адвоката Роберта Мюлера", - сообщает издание.
Как сообщал УНН, Вашингтон ожидает сегодня, 30 октября, первых уголовных обвинений, связанных с российским вмешательством на президентских выборах США в 2016 году, хотя президент Дональд Трамп в воскресенье снова назвал следствие "охотой на ведьм".
Напоминаем, расследование в отношении Пола Манафорта акцентируется на серии подозрительных банковских переводов, в которых оффшорные компании, связанные с ним, переместили более 3 миллионов долларов по всему миру в период с 2012 по 2013 год, в том числе и отмывании средств для бывшего президента Украины Виктора Януковича.