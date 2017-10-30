Прокуратура США выдала ордер на задержание Пола Манафорта

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30532 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 97103 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149926 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113930 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114882 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111557 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103574 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106847 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103391 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152001 просмотра

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Прокуратура США выдала ордер на задержание Пола Манафорта

Прокуратура США выдала ордер на задержание Пола Манафорта

Киев  •  УНН

 • 10330 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В рамках расследования, возглавляемого специальным прокурором Робертом Мюллером, по делу российского вмешательства в президентские выборы США в 2016 году, был издан первый ордер на задержание Пола Манафорта, руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на The Independent.

 

"Полу Манафорту и его бывшему бизнес-партнеру Рику Гейтсу было приказано сдаться федеральным органам власти, в рамках расследования специального адвоката Роберта Мюлера", - сообщает издание.

Как сообщал УНН, Вашингтон ожидает сегодня, 30 октября, первых уголовных обвинений, связанных с российским вмешательством на президентских выборах США в 2016 году, хотя президент Дональд Трамп в воскресенье снова назвал следствие "охотой на ведьм".

Напоминаем, расследование в отношении Пола Манафорта акцентируется на серии подозрительных банковских переводов, в которых оффшорные компании, связанные с ним, переместили более 3 миллионов долларов по всему миру в период с 2012 по 2013 год, в том числе и отмывании средств для бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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