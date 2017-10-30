Прокуратура США выдала ордер на задержание Пола Манафорта

"Полу Манафорту и его бывшему бизнес-партнеру Рику Гейтсу было приказано сдаться федеральным органам власти, в рамках расследования специального адвоката Роберта Мюлера", - сообщает издание.

Как сообщал УНН, Вашингтон ожидает сегодня, 30 октября, первых уголовных обвинений, связанных с российским вмешательством на президентских выборах США в 2016 году, хотя президент Дональд Трамп в воскресенье снова назвал следствие "охотой на ведьм".

Напоминаем, расследование в отношении Пола Манафорта акцентируется на серии подозрительных банковских переводов, в которых оффшорные компании, связанные с ним, переместили более 3 миллионов долларов по всему миру в период с 2012 по 2013 год, в том числе и отмывании средств для бывшего президента Украины Виктора Януковича.