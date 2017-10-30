Манафорту выдвинули "заговор против США" и еще 11 обвинений

Пол Манафорт и его давний партнер Рик Гейтс сдались в Федеральное Бюро расследований в понедельник утром после того, как появился приказ их задержать по обвинению из 12-ти пунктов: заговор против Соединенных Штатов, заговор с целью отмывания денег, невозможность зарегистрироваться как иностранный агент, ложные и обманчивые утверждения, связанные с этой регистрацией, ложные заявления и семь пунктов ненадлежащей внешней банковской и финансовой отчетности.

Как отмечает издание, эти аресты свидетельствуют о резкой эскалации текущего расследования по делам Департамента юстиции о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году, которое возглавил бывший директор ФБР Роберт Мюллер.

В сообщении отмечается, бюро вело расследование "дела Манафорта" из-за нарушения им федерального налогового законодательства, отмывания денег и невозможности зарегистрироваться как иностранный агент для лоббирования работы, которой он занимался в Украине.

Как сообщал УНН, ранее бывший председатель избирательной кампании президента США Дональда Трампа, Пол Манафорт и его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс сдались федеральным властям.

Напомним, расследование ФБР относительно Манафорта акцентируется на серии подозрительных банковских переводов, в которых оффшорные компании переместили более 3 миллионов долларов по всему миру, в том числе и отмывании средств для бывшего президента Украины Виктора Януковича.