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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24423 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 87714 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144700 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112361 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113825 просмотра

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Манафорту выдвинули "заговор против США" и еще 11 обвинений

Манафорту выдвинули "заговор против США" и еще 11 обвинений

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. Бывшему руководителю предвыборной кампании Президента США Дональда Трампа Полу Манафорту и его бывшему бизнес-партнеру Рику Гейтсу были предъявлены обвинению по 12 пунктах, которые включают заговор против Соединенных Штатов, сговор с целью отмывания денег и ложные заявления, передает УНН со ссылкой на Vanity Fair.

Пол Манафорт и его давний партнер Рик Гейтс сдались в Федеральное Бюро расследований в понедельник утром после того, как появился приказ их задержать по обвинению из 12-ти пунктов: заговор против Соединенных Штатов, заговор с целью отмывания денег, невозможность зарегистрироваться как иностранный агент, ложные и обманчивые утверждения, связанные с этой регистрацией, ложные заявления и семь пунктов ненадлежащей внешней банковской и финансовой отчетности.

Как отмечает издание, эти аресты свидетельствуют о резкой эскалации текущего расследования по делам Департамента юстиции о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году, которое возглавил бывший директор ФБР Роберт Мюллер.

В сообщении отмечается, бюро вело расследование "дела Манафорта" из-за нарушения им федерального налогового законодательства, отмывания денег и невозможности зарегистрироваться как иностранный агент для лоббирования работы, которой он занимался в Украине.

Как сообщал УНН, ранее бывший председатель избирательной кампании президента США Дональда Трампа, Пол Манафорт и его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс сдались федеральным властям.

Напомним, расследование ФБР относительно Манафорта акцентируется на серии подозрительных банковских переводов, в которых оффшорные компании переместили более 3 миллионов долларов по всему миру, в том числе и отмывании средств для бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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