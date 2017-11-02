Украина готова предоставить США информацию о Манафорта - Премьер

"Мы не получили никаких информационных запросов в этом отношении, но если мы получим запрос, мы, конечно, предоставим информацию, которую мы имеем", - сказал В.Гройсман в интервью во время официального визита в Канаду, говоря о запросе от команды спецпрокурора Роберта Мюллера и правоохранительных органов США.

Также Премьер прокомментировал информацию о сотрудничестве Пола Манафорта с украинским правительством, которое также фигурирует в расследовании спецпрокурора.

"Вы упомянули об инциденте, связанном с режимом Януковича. Мое правительство и наш срок пребывания у власти совершенно не имеет отношений к этому скандалу ", - подчеркнул В.Гройсман.

Напомним, 30 октября бывшему руководителю предвыборной кампании Президента США Дональда Трампа Полу Манафорту и его бывшему бизнес-партнеру Рику Гейтсу были предъявлены обвинению в 12 пунктах, которые включают заговор против Соединенных Штатов, сговор с целью отмывания денег и ложные заявления.

Как сообщал УНН, расследование ФБР по Пола Манафорта акцентируется на серии подозрительных банковских переводов, в которых оффшорные компании, связанные с Maнафортом, переместили более 3 миллионов долларов по всему миру в период с 2012 по 2013 год, в том числе и отмывании средств для бывшего президента Украины Виктора Януковича.