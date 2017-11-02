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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 62806 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 131956 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108251 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110761 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108740 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101405 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 106049 просмотра

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11 марта, 06:59 • 102798 просмотра

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Украина готова предоставить США информацию о Манафорта - Премьер

Украина готова предоставить США информацию о Манафорта - Премьер

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Украинское правительство готово предоставить все необходимые материалы команде прокуроров США, которые занимаются делом руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта, задержанного в рамках расследования российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью телеканалу CBC News, передает УНН.

"Мы не получили никаких информационных запросов в этом отношении, но если мы получим запрос, мы, конечно, предоставим информацию, которую мы имеем", - сказал В.Гройсман в интервью во время официального визита в Канаду, говоря о запросе от команды спецпрокурора Роберта Мюллера и правоохранительных органов США.

Также Премьер прокомментировал информацию о сотрудничестве Пола Манафорта с украинским правительством, которое также фигурирует в расследовании спецпрокурора.

"Вы упомянули об инциденте, связанном с режимом Януковича. Мое правительство и наш срок пребывания у власти совершенно не имеет отношений к этому скандалу ", - подчеркнул В.Гройсман.

Напомним, 30 октября бывшему руководителю предвыборной кампании Президента США Дональда Трампа Полу Манафорту и его бывшему бизнес-партнеру Рику Гейтсу были предъявлены обвинению в 12 пунктах, которые включают заговор против Соединенных Штатов, сговор с целью отмывания денег и ложные заявления.

Как сообщал УНН, расследование ФБР по Пола Манафорта акцентируется на серии подозрительных банковских переводов, в которых оффшорные компании, связанные с Maнафортом, переместили более 3 миллионов долларов по всему миру в период с 2012 по 2013 год, в том числе и отмывании средств для бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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