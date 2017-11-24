Манафорт 18 разів відвідав Москву - ЗМІ

За його даними, Манафорт, який працював також на екс-президента України Віктора Януковича, в 2005 і 2006 роках відвідав Москву 11 раз, потім в 2008 - три рази, в 2009 - ще двічі і по одному разу в 2010 і 2011 роках.

Під час своїх візитів, як зазначається, Манафорт нібито взаємодіяв з особами, пов'язаними з Кремлем.

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Видання робить висновок, що зв'язку Манафорта з прихильниками Росії "виявилися глибше, ніж передбачалося", а його зупинки в Москві можуть здатися цікавими американським слідчим.

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Проте представник екс-глави штабу Трампа відкинув звинувачення на його адресу, зазначивши, що Манафорт ніколи не працював на російський уряд.

Нагадаємо, американський суд в середу заборонив учасникам процесу у справі колишнього глави передвиборчого штабу Дональда Трампа - Пола Манафорта спілкуватися з пресою