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У ГПУ заявили, що готують нові запити до США щодо Манафорта

У ГПУ заявили, що готують нові запити до США щодо Манафорта

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України готує нові запити до Сполучених Штатів Америки із проханням допитати американського політтехнолога Пола Манафорта, який був консультантом екс-президента Віктора Януковича і чиє ім’я фігурує у "чорній бухгалтерії" Партії регіонів щодо коштів та їх використання. Про це заявив керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

"Так, звичайно, готуємо запити, будемо направляти з проханням допитів, надання документів", – сказав Горбатюк.

Він додав, що кримінальна справа у США щодо відмивання Полом Манафортом коштів, зароблених в Україні за правління Януковича, вписується у рамки розслідувань Генеральної прокуратури.

За словами Горбатюка, Україна вже надсилала на адресу Міністерства юстиції США і Федерального бюро розслідувань кілька клопотань про надання міжнародної правової допомоги, починаючи з грудня 2014 року.

Вони стосувались, зокрема, провадження щодо розтрат у системі Міністерства юстиції і ролі в цьому Пола Манафорта. Йшлося про те, що Лавриновичу, його заступнику і тодішньому головному бухгалтеру міністерства інкримінують розтрату понад мільйона доларів на залучення американської юридичної компанії Skadden, яку український уряд найняв у 2011 році для оцінки перебігу справи колишнього прем’єра Юлії Тимошенко.

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"Відправили запит на допит представників фірми, Пола Манафорта", – каже Горбатюк.

За його словами, поки що Сполучені Штати жодним чином не відповіли на прохання України допитати Пола Манафорта або ж надати Києву матеріали, що можуть бути корисними для розслідувань, у яких він фігурує.

У Міністерстві юстиції США відмовилися коментувати цю заяву.

Наразі Генеральна прокуратура розслідує дві справи, у яких фігурує Пол Манафорт. Перша стосується розтрати коштів Міністерства юстиції, а друга – в частині матеріалів з "чорної бухгалтерії".

Нагадаємо, 30 жовтня колишньому керівнику передвиборчої кампанії Президента США Дональда Трампа Полу Манафорту та його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу були пред’явлені обвинувачення у 12 пунктах, які включають змову проти Сполучених Штатів, змову з метою відмивання грошей та неправдиві заяви.

Як повідомляв УНН, розслідування ФБР щодо Пола Манафорта акцентується на серії підозрілих банківських переказів, в яких офшорні компанії, пов’язані з Maнафортом, перемістили понад 3 мільйони доларів по всьому світі в період з 2012 по 2013 рік, в тому числі і відмиванні коштів для колишнього президента України Віктора Януковича.

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