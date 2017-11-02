В ГПУ заявили, что готовят новые запросы в США относительно Манафорта

"Да, конечно, готовим запросы, будем направлять с просьбой допросов, предоставления документов", - сказал Горбатюк.

Он добавил, что уголовное дело в США по отмыванию Полом Манафортом средств, заработанных в Украине при правлении Януковича, вписывается в рамки расследований Генеральной прокуратуры.

По словам Горбатюка, Украина уже направляла в адрес Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований несколько ходатайств об оказании международной правовой помощи, начиная с декабря 2014 года.

Они касались, в частности, производства по расходованию в системе Министерства юстиции и роли в этом Пола Манафорта. Речь шла о том, что Лавриновичу, его заместителю и тогдашнему главному бухгалтеру министерства инкриминируют растрату более миллиона долларов на привлечение американской юридической компании Skadden, которую украинское правительство наняло в 2011 году для оценки хода дела бывшего премьера Юлии Тимошенко.

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"Отправили запрос на допрос представителей фирмы, Пола Манафорта", - говорит Горбатюк.

По его словам, пока Соединенные Штаты никак не ответили на просьбу Украины допросить Пола Манафорта или предоставить Киеву материалы, которые могут быть полезными для расследований, в которых он фигурирует.

В Министерстве юстиции США отказались комментировать это заявление.

Сейчас Генеральная прокуратура расследует два дела, в которых фигурирует Пол Манафорт. Первое касается растраты средств Министерства юстиции, а второе - в части материалов с "черной бухгалтерии".

Напомним, 30 октября бывшему руководителю предвыборной кампании Президента США Дональда Трампа Полу Манафорту и его бывшему бизнес-партнеру Рику Гейтсу были предъявлены обвинения в 12 пунктах, которые включают заговор против Соединенных Штатов, сговор с целью отмывания денег и ложные заявления.

Как сообщал УНН, расследование ФБР относительно Пола Манафорта акцентируется на серии подозрительных банковских переводов, в которых оффшорные компании, связанные с Maнафортом, переместили более 3 миллионов долларов по всему миру в период с 2012 по 2013 год, в том числе и отмывании средств для бывшего президента Украины Виктора Януковича.