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Мальте запретили выдачу "золотых паспортов", которые россияне использовали для обхода санкций

Киев • УНН

 • 1548 просмотра

Европейский суд признал, что программа Мальты по выдаче гражданства в обмен на инвестиции нарушает законодательство ЕС. Теперь Мальта обязана прекратить выдачу "золотых паспортов".

Мальте запретили выдачу "золотых паспортов", которые россияне использовали для обхода санкций

Так называемые "золотые паспорта" Мальты, которые эта островная страна выдает желающим стать ее гражданином в обмен на инвестиции, нарушают законодательство Европейского Союза. В связи с этим Мальта обязана прекратить программу их выдачи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Государство-член не может предоставлять свое гражданство – и, тем более, гражданство ЕС – в обмен на заранее определенные выплаты или инвестиции, поскольку это по сути сводит приобретение гражданства к простой коммерческой сделке 

– постановил во вторник, 29 апреля, Европейский суд в Люксембурге.

Таким образом, иск Европейской комиссии (ЕК) против этого средиземноморского государства был удовлетворен.

В 2022 году ЕК подала в суд на Мальту из-за программы "золотых паспортов", которая предоставляет иностранцам паспорт и, как следствие, право жить и работать в любом государстве ЕС в обмен на инвестиции в эту островную страну. Иностранцы могли получить мальтийское гражданство при следующих условиях: заплатить не менее 600 000 евро и купить недвижимость стоимостью не менее 700 000 евро. Вместо покупки недвижимости можно было арендовать дорогую квартиру.

"Такая практика не позволяет установить необходимую связь солидарности и добросовестности между государством-членом и его гражданами, а также обеспечить взаимное доверие между странами-членами", - говорится в судебном заключении.

"Золотые паспорта" и подсанкционные россияне

Мальта неоднократно настаивала на том, что ее толкование договоров ЕС является правильным. После начала войны в Украине страна приостановила эту программу для граждан россии и беларуси, но сохранила ее для граждан других стран.

"Богатые россияне и китайцы использовали эту схему для получения гражданства ЕС на Мальте", - добавляет AFP.

В частности, речь идет о российском бизнесмене альберте авдоляне, который находится под санкциями ЕС, но имеет возможность частично обойти запрет на въезд в ЕС, поскольку с 2015 года имеет мальтийский "золотой паспорт". В санкциях против него указано, что он "тесно связан" с российским государственным оружейным гигантом "ростех".

Только адоляном дело не ограничивается. Он лишь один из семи россиян, которые получили гражданство Мальты и впоследствии попали под санкции США, ЕС или Украины из-за войны россии против нашего государства.

Также среди владельцев таких паспортов есть россиянка Евгения Бернова. США подозревают ее в приобретении обманным путем оборудования двойного назначения, которое россия могла использовать в военных целях.

Также отмечается, что подобные схемы существовали на Кипре и в Болгарии, но эти страны впоследствии от них отказались. Тем временем споры относительно законности выдачи Венгрией заявителям из россии и беларуси "национальных карт", которые дают право работать в стране, продолжаются до сих пор.

Дополнение

Украина заняла 73-ю позицию в рейтинге самых сильных паспортов мира, поделив ее с Колумбией, Тувалу и Сальвадором. Первое место получила Ирландия, обогнав другие европейские страны.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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