Мальте запретили выдачу "золотых паспортов", которые россияне использовали для обхода санкций

Так называемые "золотые паспорта" Мальты, которые эта островная страна выдает желающим стать ее гражданином в обмен на инвестиции, нарушают законодательство Европейского Союза. В связи с этим Мальта обязана прекратить программу их выдачи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Государство-член не может предоставлять свое гражданство – и, тем более, гражданство ЕС – в обмен на заранее определенные выплаты или инвестиции, поскольку это по сути сводит приобретение гражданства к простой коммерческой сделке – постановил во вторник, 29 апреля, Европейский суд в Люксембурге.

Таким образом, иск Европейской комиссии (ЕК) против этого средиземноморского государства был удовлетворен.

В 2022 году ЕК подала в суд на Мальту из-за программы "золотых паспортов", которая предоставляет иностранцам паспорт и, как следствие, право жить и работать в любом государстве ЕС в обмен на инвестиции в эту островную страну. Иностранцы могли получить мальтийское гражданство при следующих условиях: заплатить не менее 600 000 евро и купить недвижимость стоимостью не менее 700 000 евро. Вместо покупки недвижимости можно было арендовать дорогую квартиру.

"Такая практика не позволяет установить необходимую связь солидарности и добросовестности между государством-членом и его гражданами, а также обеспечить взаимное доверие между странами-членами", - говорится в судебном заключении.

"Золотые паспорта" и подсанкционные россияне

Мальта неоднократно настаивала на том, что ее толкование договоров ЕС является правильным. После начала войны в Украине страна приостановила эту программу для граждан россии и беларуси, но сохранила ее для граждан других стран.

"Богатые россияне и китайцы использовали эту схему для получения гражданства ЕС на Мальте", - добавляет AFP.

В частности, речь идет о российском бизнесмене альберте авдоляне, который находится под санкциями ЕС, но имеет возможность частично обойти запрет на въезд в ЕС, поскольку с 2015 года имеет мальтийский "золотой паспорт". В санкциях против него указано, что он "тесно связан" с российским государственным оружейным гигантом "ростех".

Только адоляном дело не ограничивается. Он лишь один из семи россиян, которые получили гражданство Мальты и впоследствии попали под санкции США, ЕС или Украины из-за войны россии против нашего государства.

Также среди владельцев таких паспортов есть россиянка Евгения Бернова. США подозревают ее в приобретении обманным путем оборудования двойного назначения, которое россия могла использовать в военных целях.

Также отмечается, что подобные схемы существовали на Кипре и в Болгарии, но эти страны впоследствии от них отказались. Тем временем споры относительно законности выдачи Венгрией заявителям из россии и беларуси "национальных карт", которые дают право работать в стране, продолжаются до сих пор.

Дополнение

Украина заняла 73-ю позицию в рейтинге самых сильных паспортов мира, поделив ее с Колумбией, Тувалу и Сальвадором. Первое место получила Ирландия, обогнав другие европейские страны.