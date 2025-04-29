Мальті заборонили видачу "золотих паспортів", які росіяни використовували для обходу санкцій

Так звані "золоті паспорти" Мальти, які ця острівна країна видає бажаючим стати її громадянином в обмін на інвестиції, порушують законодавство Європейського Союзу. У зв'язку з цим Мальта зобов'язана припинити програму їх видачі. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Держава-член не може надавати своє громадянство – і, тим більше, громадянство ЄС – в обмін на заздалегідь визначені виплати або інвестиції, оскільки це по суті зводить набуття громадянства до простої комерційної угоди – ухвалив у вівторок, 29 квітня, Європейський суд у Люксембурзі.

Таким чином, позов Європейської комісії (ЄК) проти цієї середземноморської держави було задоволено.

2022 року ЄК подала до суду на Мальту через програму "золотих паспортів", яка надає іноземцям паспорт і, як наслідок, право жити та працювати в будь-якій державі ЄС в обмін на інвестиції в цю острівну країну. Іноземці могли отримати мальтійське громадянство за наступних умов: заплатити не менше 600 000 євро та купити нерухомість вартістю не менше 700 000 євро. Замість купівлі нерухомості можна було орендувати дорогу квартиру.

"Така практика не дозволяє встановити необхідний зв'язок солідарності та сумлінності між державою-членом та її громадянами, а також забезпечити взаємну довіру між країнами-членами", - говорить судовий висновок.

"Золоті паспорти" і підсанкційні росіяни

Мальта неодноразово наполягала на тому, що її тлумачення договорів ЄС є правильним. Після початку війни в Україні країна призупинила цю програму для громадян росії та білорусі, але зберегла її для громадян інших країн.

"Багаті росіяни та китайці використовували цю схему для отримання громадянства ЄС на Мальті", - додає AFP.

Зокрема, йдеться про російського бізнесмена альберта авдоляна, який перебуває під санкціями ЄС, але має можливість частково оминути заборону на вʼїзд до ЄС, оскільки з 2015 року має мальтійський "золотий паспорт". У санкціях проти нього вказано, що він "тісно повʼязаний" з російським державним збройовим гігантом "ростех".

Лише адоляном справа не обмежується. Він лише один із семи росіян, які отримали громадянство Мальти і згодом потрапили під санкції США, ЄС або України через війну росії проти нашої держави.

Також серед власників таких паспортів є росіянка Євгенія Бернова. США підозрюють її в придбанні обманним шляхом обладнання подвійного призначення, яке росія могла використовувати у військових цілях.

Також зазначається, що подібні схеми існували на Кіпрі та в Болгарії, але ці країни згодом від них відмовилися. Тим часом суперечки щодо законності видачі Угорщиною заявникам із росії та білорусі "національних карт", які дають право працювати в країні, продовжуються досі.

Доповнення

Україна посіла 73-тю позицію в рейтингу найсильніших паспортів світу, поділивши її з Колумбією, Тувалу та Сальвадором. Перше місце отримала Ірландія, обігнавши інші європейські країни.