Макрон вынесет на обсуждение вопрос миротворческой миссии в Украине на саммите ЕС - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует вынести на обсуждение на саммите Европейского Союза 18-19 декабря вопрос размещения миротворческой миссии в Украине в случае прекращения огня и достижения мира между Украиной и россией. Об этом рассказал европейский дипломат, не уполномоченный давать комментарии СМИ, сообщает "Радио Свобода", передает УНН.

Детали

Многие европейские чиновники, в частности новая Верховная представительница ЕС Кайя Каллас, заявляют, что обсуждение этого вопроса на данном этапе является преждевременным. Однако, по словам источника, эта дискуссия неизбежна, учитывая визит Макрона в Польшу и недавние обсуждения в СМИ относительно миротворцев. Кроме того, изменение политической ситуации в США после избрания Дональда Трампа может заставить ЕС готовиться к обсуждению с ним ситуации относительно войны в Украине.

Еще двое дипломатов, как указано, отметили, что эта тема поднимается именно с целью подготовки к разговору с избранным американским президентом и обеспечения присутствия ЕС в мирных переговорах. В то же время, по их словам, тема миротворцев пока очень "сырая" и пока является лишь идеей.

Франция пытается собрать коалицию из 5-8 стран Европы, "полных решимости действовать", сообщают источники Reuters.

Кроме того, Генсек НАТО Марк Рютте, как ожидается, организует отдельную встречу по ситуации в Украине с лидерами стран ЕС (Франции, Германии, Италии, Польши), Великобритании и Украины во время саммита в Брюсселе 18 декабря.

Пока Макрон не выдвигал официальное предложение о направлении миротворческой миссии в Украину.

Дополнение

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова рассмотреть предложение Макрона по размещению иностранных войск как гарантию безопасности до вступления в НАТО. Однако эксперты отмечают, что реализация таких идей остается неопределенной, и решение будет зависеть от ряда стран, включая россию.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что Варшава пока не планирует направлять свои войска в Украину, несмотря на спекуляции в СМИ о возможном создании миротворческого контингента. Туск добавил, что решение об участии польских войск будут принимать только в Польше.