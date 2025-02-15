Макрон: Украинцы должны быть главными в переговорах по миру

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, если Трамп может убедить Путина прекратить войну - это отличная новость, но обсуждать мир должны украинцы. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

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Если [Дональд Трамп] действительно может убедить президента путина остановить агрессию против Украины, то это отличная новость. После этого украинцы едины смогут обсуждать прочный и длительный мир. Мы им в этом поможем - написал Макрон в Х.

Французский лидер также выразил свое отношение к экономическим вопросам Европейского Союза, в частности в контексте расходов на оборону. Макрон заявил, что существующие бюджетные ограничения ЕС, такие как дефицит не более 3% ВВП и госдолг не более 60% ВВП, стали устаревшими. Он подчеркнул необходимость пересмотра этих требований, поскольку Европе следует усиливать свою безопасность, в частности через увеличение расходов на оборону.

Макрон отметил необходимость укрепления коллективной безопасности Европы и отметил, что Франция будет активно способствовать этому процессу.

Мы, европейцы, должны будем укрепить свою коллективную безопасность и стать более автономными. Франция в полной мере будет играть свою роль в ускорении этого процесса - подчеркнул лидер Франции.

Напомним

Президенты Украины и Франции провели разговор о гарантиях безопасности и стратегии установления справедливого мира. Обсудили принцип "ничего об Украине без Украины" и позицию относительно переговоров.

Макрон: Зеленский - единственный, кто имеет право вести переговоры с рф по прекращению войны