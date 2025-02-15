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АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 130944 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

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14 февраля, 13:51 • 183048 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 146156 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 143515 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

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Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 131369 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

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14 февраля, 09:47 • 122030 просмотра

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13 февраля, 12:09 • 145700 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Макрон: Украинцы должны быть главными в переговорах по миру

Макрон: Украинцы должны быть главными в переговорах по миру

Киев  •  УНН

 • 9664 просмотра

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Макрон заявил, что если Трамп сможет остановить агрессию путина - это хорошо, но мир должны обсуждать украинцы. Также он призвал пересмотреть бюджетные ограничения ЕС для усиления обороны.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, если Трамп может убедить Путина прекратить войну - это отличная новость, но обсуждать мир должны украинцы. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Если [Дональд Трамп] действительно может убедить президента путина остановить агрессию против Украины, то это отличная новость. После этого украинцы едины смогут обсуждать прочный и длительный мир. Мы им в этом поможем

- написал Макрон в Х.

Французский лидер также выразил свое отношение к экономическим вопросам Европейского Союза, в частности в контексте расходов на оборону. Макрон заявил, что существующие бюджетные ограничения ЕС, такие как дефицит не более 3% ВВП и госдолг не более 60% ВВП, стали устаревшими. Он подчеркнул необходимость пересмотра этих требований, поскольку Европе следует усиливать свою безопасность, в частности через увеличение расходов на оборону.

Макрон отметил необходимость укрепления коллективной безопасности Европы и отметил, что Франция будет активно способствовать этому процессу.

Мы, европейцы, должны будем укрепить свою коллективную безопасность и стать более автономными. Франция в полной мере будет играть свою роль в ускорении этого процесса

- подчеркнул лидер Франции.

Напомним

Президенты Украины и Франции провели разговор о гарантиях безопасности и стратегии установления справедливого мира. Обсудили принцип "ничего об Украине без Украины" и позицию относительно переговоров.

Макрон: Зеленский - единственный, кто имеет право вести переговоры с рф по прекращению войны14.02.25, 05:17 • 28696 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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