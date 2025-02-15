Макрон: Українці повинні бути головними у переговорах щодо миру

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, якщо Трамп може переконати путіна припинити війну - це чудова новина, але обговорювати мир мають українці. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

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Якщо [Дональд Трамп] справді може переконати президента путіна зупинити агресію проти України, то це чудова новина. Після цього українці єдині зможуть обговорювати міцний і тривалий мир. Ми їм у цьому допоможемо - написав Макрон у Х.

Французький лідер також висловив своє ставлення до економічних питань Європейського Союзу, зокрема в контексті витрат на оборону. Макрон заявив, що існуючі бюджетні обмеження ЄС, такі як дефіцит не більше 3% ВВП та держборг не більше 60% ВВП, стали застарілими. Він підкреслив необхідність перегляду цих вимог, оскільки Європі слід посилювати свою безпеку, зокрема через збільшення витрат на оборону.

Макрон наголосив на необхідності зміцнення колективної безпеки Європи і зазначив, що Франція активно сприятиме цьому процесу.

Ми, європейці, повинні будемо зміцнити свою колективну безпеку та стати більш автономними. Франція повною мірою відіграватиме свою роль у прискоренні цього процесу - підкреслив лідер Франції.

Нагадаємо

Президенти України та Франції провели розмову щодо безпекових гарантій та стратегії встановлення справедливого миру. Обговорили принцип "нічого про Україну без України" та позицію щодо переговорів.

Макрон: Зеленський - єдиний, хто має право вести переговори з рф щодо припинення війни