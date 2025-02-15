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15 березня, 19:03 • 120120 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180782 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145599 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137469 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116620 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107525 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102885 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140367 перегляди

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Макрон: Українці повинні бути головними у переговорах щодо миру

Макрон: Українці повинні бути головними у переговорах щодо миру

Київ • УНН

 • 38912 перегляди

Макрон заявив, що якщо Трамп зможе зупинити агресію путіна - це добре, але мир мають обговорювати українці. Також він закликав переглянути бюджетні обмеження ЄС для посилення оборони.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, якщо Трамп може переконати путіна припинити війну - це чудова новина, але обговорювати мир мають українці. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

Якщо [Дональд Трамп] справді може переконати президента путіна зупинити агресію проти України, то це чудова новина. Після цього українці єдині зможуть обговорювати міцний і тривалий мир. Ми їм у цьому допоможемо

- написав Макрон у Х.

Французький лідер також висловив своє ставлення до економічних питань Європейського Союзу, зокрема в контексті витрат на оборону. Макрон заявив, що існуючі бюджетні обмеження ЄС, такі як дефіцит не більше 3% ВВП та держборг не більше 60% ВВП, стали застарілими. Він підкреслив необхідність перегляду цих вимог, оскільки Європі слід посилювати свою безпеку, зокрема через збільшення витрат на оборону.

Макрон наголосив на необхідності зміцнення колективної безпеки Європи і зазначив, що Франція активно сприятиме цьому процесу.

Ми, європейці, повинні будемо зміцнити свою колективну безпеку та стати більш автономними. Франція повною мірою відіграватиме свою роль у прискоренні цього процесу

- підкреслив лідер Франції.

Нагадаємо

Президенти України та Франції провели розмову щодо безпекових гарантій та стратегії встановлення справедливого миру. Обговорили принцип "нічого про Україну без України" та позицію щодо переговорів.

Макрон: Зеленський - єдиний, хто має право вести переговори з рф щодо припинення війни14.02.25, 05:17 • 29893 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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