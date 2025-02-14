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Макрон: Зеленський - єдиний, хто має право вести переговори з рф щодо припинення війни

Макрон: Зеленський - єдиний, хто має право вести переговори з рф щодо припинення війни

Київ • УНН

 • 29893 перегляди

Президент Франції заявив, що лише Зеленський має право вести переговори про припинення війни з рф. Макрон також підкреслив, що повернення Трампа створює "вікно можливостей" для дипломатії.

Макрон наголосив, що лише Володимир Зеленський має право вести переговори від імені України щодо припинення війни з рф. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

Деталі

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, будь-який мирний договір, що означатиме капітуляцію, стане невигідним для всіх, включно зі США.

Головним питанням, за словами Макрона, залишається готовність путіна до стійкого та достовірного припинення вогню. Лише після цього, зазначив французький лідер, українська сторона може розпочати діалог із кремлем.

Тим часом президент США Дональд Трамп обговорив війну окремо з президентом терористів і Зеленським, давши вказівку американським посадовцям ініціювати переговори щодо завершення війни. Телефонні розмови Трампа з лідерами відбулися після заяви міністра оборони США Піта Гегсета, який на зустрічі з військовими союзниками України в Брюсселі висловив сумнів у можливості повернення України до кордонів 2014 року. За його словами, членство Києва в НАТО не розглядається як частина розв’язання конфлікту.

Макрон, коментуючи ситуацію, зазначив, що повернення Трампа у світову політику створює "вікно можливостей" для дипломатичних зусиль. Він підкреслив, що європейські країни повинні активно брати участь у розробці гарантій безпеки для регіону та відігравати ключову роль у формуванні нової архітектури безпеки.

Французький лідер також висловив занепокоєння щодо ситуації в Газі, наголосивши, що примусове виселення жителів цього регіону може призвести до катастрофічних наслідків. Він зауважив, що політика Трампа щодо Близького Сходу та інших геополітичних питань свідчить про зростаючу стратегічну невизначеність у світі.

Трамп і путін спробують досягти припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня - FT13.02.25, 17:08 • 36956 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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