Макрон: Зеленский - единственный, кто имеет право вести переговоры с рф по прекращению войны

Макрон подчеркнул, что только Владимир Зеленский имеет право вести переговоры от имени Украины о прекращении войны с рф. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

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По словам президента Франции Эммануэля Макрона, любой мирный договор, означающий капитуляцию, станет невыгодным для всех, включая США.

Главным вопросом, по словам Макрона, остается готовность путина к устойчивому и достоверному прекращению огня. Только после этого, отметил французский лидер, украинская сторона может начать диалог с кремлем.

Тем временем президент США Дональд Трамп обсудил войну отдельно с президентом террористов и Зеленским, дав указание американским чиновникам инициировать переговоры по завершению войны. Телефонные разговоры Трампа с лидерами состоялись после заявления министра обороны США Пита Гегсета, который на встрече с военными союзниками Украины в Брюсселе выразил сомнение в возможности возвращения Украины к границам 2014 года. По его словам, членство Киева в НАТО не рассматривается как часть решения конфликта.

Макрон, комментируя ситуацию, отметил, что возвращение Трампа в мировую политику создает "окно возможностей" для дипломатических усилий. Он подчеркнул, что европейские страны должны активно участвовать в разработке гарантий безопасности для региона и играть ключевую роль в формировании новой архитектуры безопасности.

Французский лидер также выразил обеспокоенность по поводу ситуации в Газе, подчеркнув, что принудительное выселение жителей этого региона может привести к катастрофическим последствиям. Он отметил, что политика Трампа в отношении Ближнего Востока и других геополитических вопросов свидетельствует о растущей стратегической неопределенности в мире.

Трамп и путин попытаются достичь прекращения огня в Украине до Пасхи или 9 мая - FT