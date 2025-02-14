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Макрон: Зеленский - единственный, кто имеет право вести переговоры с рф по прекращению войны

Макрон: Зеленский - единственный, кто имеет право вести переговоры с рф по прекращению войны

Киев  •  УНН

 • 1095 просмотра

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Президент Франции заявил, что только Зеленский имеет право вести переговоры о прекращении войны с рф. Макрон также подчеркнул, что возвращение Трампа создает "окно возможностей" для дипломатии.

Макрон подчеркнул, что только Владимир Зеленский имеет право вести переговоры от имени Украины о прекращении войны с рф. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, любой мирный договор, означающий капитуляцию, станет невыгодным для всех, включая США.

Главным вопросом, по словам Макрона, остается готовность путина к устойчивому и достоверному прекращению огня. Только после этого, отметил французский лидер, украинская сторона может начать диалог с кремлем.

Тем временем президент США Дональд Трамп обсудил войну отдельно с президентом террористов и Зеленским, дав указание американским чиновникам инициировать переговоры по завершению войны. Телефонные разговоры Трампа с лидерами состоялись после заявления министра обороны США Пита Гегсета, который на встрече с военными союзниками Украины в Брюсселе выразил сомнение в возможности возвращения Украины к границам 2014 года. По его словам, членство Киева в НАТО не рассматривается как часть решения конфликта.

Макрон, комментируя ситуацию, отметил, что возвращение Трампа в мировую политику создает "окно возможностей" для дипломатических усилий. Он подчеркнул, что европейские страны должны активно участвовать в разработке гарантий безопасности для региона и играть ключевую роль в формировании новой архитектуры безопасности.

Французский лидер также выразил обеспокоенность по поводу ситуации в Газе, подчеркнув, что принудительное выселение жителей этого региона может привести к катастрофическим последствиям. Он отметил, что политика Трампа в отношении Ближнего Востока и других геополитических вопросов свидетельствует о растущей стратегической неопределенности в мире.

Трамп и путин попытаются достичь прекращения огня в Украине до Пасхи или 9 мая - FT13.02.25, 17:08 • 25603 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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