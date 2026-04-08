Макрон срочно созывает Совет обороны из-за ситуации в Иране

22:47 • 2302 просмотра
Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели
Эксклюзив
19:27 • 11932 просмотра
Возможен ли ядерный удар США по Ирану и что будет дальше с войной на Ближнем Востоке
18:30 • 14775 просмотра
Умер легендарный тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу
Эксклюзив
7 апреля, 14:48 • 18385 просмотра
Выборы в Венгрии под угрозой манипуляций, Орбан может отменить голосование - эксперт
7 апреля, 14:42 • 24330 просмотра
Закат Земли и солнечное затмение - NASA опубликовало первые снимки с пролета мимо ЛуныPhotoVideo
7 апреля, 14:33 • 18417 просмотра
Разоблачена схема незаконного выезда за границу под видом музыкантов, у бывшего руководства Минкультуры проведены обыски - Генпрокурор
Эксклюзив
7 апреля, 11:12 • 32992 просмотра
Прецедент для рынка: как новая трактовка налогообложения лизинга разрушает украинскую авиацию
7 апреля, 10:40 • 24253 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% на фоне продажи валюты и выплат долга
Эксклюзив
7 апреля, 09:36 • 17949 просмотра
Александр Кацуба о газодобыче во время войны: продолжаем бурить, инвестировать и держим запасное "железо" под рукой
Эксклюзив
7 апреля, 07:40 • 34322 просмотра
Пост без вреда - как составить сбалансированный рацион и избежать дефицитов
Популярные новости
Вэнс заявил о якобы попытках влияния отдельных представителей украинских спецслужб на выборы в США и Венгрии7 апреля, 15:19 • 8726 просмотра
Иранцы образуют живые цепи вдоль мостов и электростанций из-за угроз ТрампаVideo7 апреля, 15:47 • 8038 просмотра
Канье Уэсту запретили въезд в Британию и отменили фестиваль Wireless7 апреля, 17:09 • 10363 просмотра
Орбан сделал для урегулирования войны между рф и Украиной больше, чем любой другой лидер в Европе - Венс7 апреля, 17:18 • 8300 просмотра
"Браво, федерация", выброшенная шапка, топ-3 по количеству трофеев: чем запомнился Луческу мировому и украинскому футболуPhotoVideo20:02 • 7088 просмотра
публикации
"Браво, федерация", выброшенная шапка, топ-3 по количеству трофеев: чем запомнился Луческу мировому и украинскому футболуPhotoVideo20:02 • 7116 просмотра
Прецедент для рынка: как новая трактовка налогообложения лизинга разрушает украинскую авиацию
Эксклюзив
7 апреля, 11:12 • 32991 просмотра
Почему Этический кодекс врача Украины не распространяется на Odrex и их хирурга, которого судят за медицинскую халатностьPhoto7 апреля, 10:31 • 29866 просмотра
Чистый четверг 2026 года - значение, традиции и духовный смысл для верующих7 апреля, 10:04 • 29680 просмотра
В каких продуктах много железа – список продуктов для повышения уровня железа в организме7 апреля, 07:55 • 34854 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Марко Рубио
Каролин Ливитт
Пеп Гвардиола
Актуальные места
Иран
Украина
Соединённые Штаты
Пакистан
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Канье Уэсту запретили въезд в Британию и отменили фестиваль Wireless7 апреля, 17:09 • 10372 просмотра
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет7 апреля, 00:55 • 20673 просмотра
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 23695 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo6 апреля, 10:58 • 34001 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 47127 просмотра
Макрон срочно созывает Совет обороны из-за ситуации в Иране

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент Франции соберет должностных лиц для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Тем временем Испания советует своим гражданам в Катаре запасаться водой и едой.

Макрон срочно созывает Совет обороны из-за ситуации в Иране

Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал заседание Совета национальной обороны и безопасности на среду в 8:30 утра для обсуждения ситуации в Иране и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает BFM, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что на встрече соберутся министры и должностные лица, ответственные за вопросы безопасности, после угрозы президента США Дональда Трампа во вторник уничтожить "целую цивилизацию" после истечения срока его ультиматума, а также заявления Ирана о том, что он "готов ко всем сценариям".

Это второе заседание Совета национальной обороны и безопасности, которое Макрон созывает с момента начала войны Израиля и США против Ирана. В прошлый раз оно состоялось 10 марта. После него Франция направила в восточную часть Средиземного моря свои боевые корабли, которые осуществляют "сугубо оборонительную" миссию для открытия судоходства в Ормузском проливе

- пишут французские СМИ.

Тем временем Испания срочно призывает граждан в Катаре запастись едой, водой и лекарствами на несколько дней. Как отмечается в обращении испанского посольства в Катаре, гражданам рекомендовано "обращать внимание на любые уведомления, которые власти Катара будут публиковать по официальным каналам, на информацию, опубликованную в надежных СМИ, и на сообщения от посольства по обычным каналам".

Напомним

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф просит президента США Дональда Трампа продлить дедлайн для Ирана на две недели, чтобы дать шанс дипломатии.

Американский лидер Дональд Трамп выступил с резкой угрозой в адрес Ирана, заявив, что "целая цивилизация погибнет сегодня ночью", поскольку приближается установленный крайний срок для открытия Ираном Ормузского пролива.

В переговорах по Ирану ожидаются "хорошие новости" - CNN08.04.26, 01:00 • 1768 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Франция
Испания
Катар
Соединённые Штаты
Иран