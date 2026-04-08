Макрон срочно созывает Совет обороны из-за ситуации в Иране

Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал заседание Совета национальной обороны и безопасности на среду в 8:30 утра для обсуждения ситуации в Иране и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает BFM, информирует УНН.

Отмечается, что на встрече соберутся министры и должностные лица, ответственные за вопросы безопасности, после угрозы президента США Дональда Трампа во вторник уничтожить "целую цивилизацию" после истечения срока его ультиматума, а также заявления Ирана о том, что он "готов ко всем сценариям".

Это второе заседание Совета национальной обороны и безопасности, которое Макрон созывает с момента начала войны Израиля и США против Ирана. В прошлый раз оно состоялось 10 марта. После него Франция направила в восточную часть Средиземного моря свои боевые корабли, которые осуществляют "сугубо оборонительную" миссию для открытия судоходства в Ормузском проливе - пишут французские СМИ.

Тем временем Испания срочно призывает граждан в Катаре запастись едой, водой и лекарствами на несколько дней. Как отмечается в обращении испанского посольства в Катаре, гражданам рекомендовано "обращать внимание на любые уведомления, которые власти Катара будут публиковать по официальным каналам, на информацию, опубликованную в надежных СМИ, и на сообщения от посольства по обычным каналам".

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф просит президента США Дональда Трампа продлить дедлайн для Ирана на две недели, чтобы дать шанс дипломатии.

Американский лидер Дональд Трамп выступил с резкой угрозой в адрес Ирана, заявив, что "целая цивилизация погибнет сегодня ночью", поскольку приближается установленный крайний срок для открытия Ираном Ормузского пролива.

В переговорах по Ирану ожидаются "хорошие новости" - CNN