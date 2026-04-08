В переговорах по Ирану ожидаются "хорошие новости" - CNN
Киев • УНН
По данным СМИ, стороны конфликта готовятся подписать соглашение. Посол Ирана подтвердил преодоление критического этапа в переговорах.
В переговорах по урегулированию иранского кризиса ожидаются "хорошие новости". Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванный "региональный источник", информирует УНН.
Отмечается, что стороны конфликта близки к принятию соглашения.
Вскоре ожидаются хорошие новости с обеих сторон. ... Переговорами непосредственно руководил командующий армией Пакистана, фельдмаршал Асим Мунир. ... Соглашение, как ожидается, будет заключено сегодня вечером
Тем временем посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам в соцсети Х заявил, что стороны сделали "шаг вперед от критического, чувствительного этапа".
"На следующем этапе уважение и вежливость должны быть заменены риторикой и избыточностью. Следите за обновлениями", - написал дипломат.
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф просит президента США Дональда Трампа продлить дедлайн для Ирана на две недели, чтобы дать шанс дипломатии.
Американский лидер Дональд Трамп выступил с резкой угрозой в адрес Ирана, заявив, что "целая цивилизация погибнет сегодня ночью", поскольку приближается установленный крайний срок для открытия Ираном Ормузского пролива.
