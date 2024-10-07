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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Макрон призвал Нетаньяху согласиться на прекращение огня

Макрон призвал Нетаньяху согласиться на прекращение огня

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 01:52  •  2529 просмотра

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Президент Франции Макрон в разговоре с премьером Израиля Нетаньяху призвал прекратить атаки на ХАМАС и «Хезболлу». Макрон подчеркнул необходимость политических решений для безопасности региона.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он призвал его прекратить атаки на лидеров "ХАМАС" и "Хезболлы". Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Поставки оружия, продолжение войны в Газе и ее распространение на Ливан не могут обеспечить безопасность, на которую рассчитывают израильтяне и все в регионе,

- сказал Макрон Нетаньяху, согласно расшифровке Елисейского Дворца.

Он добавил, что необходимо немедленно предпринять решительные усилия, которые позволят разработать политические решения, необходимые для безопасности Израиля и всего Ближнего Востока.

Также Макрон повторил свое утверждение о том, что Израиль имеет право на самооборону, и заявил, что нападения на него должны прекратиться.

Согласно отчету из офиса Нетаньяху, израильский премьер сказал французскому президенту, что его союзник должен поддержать борьбу Израиля против "Хезболлы", ХАМАС и их крупнейшего сторонника (речь, вероятно, об Иране).

Ожидается, что друзья Израиля поддержат его и не будут вводить ограничения, которые только укрепят иранскую ось зла,

- говорится в заявлении Нетаньяху.

Напомним

5 октября в интервью французской радиостанции президент Франции Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю для операций в Газе. Он также призвал предотвратить эскалацию на юге Ливана и подчеркнул, что Ливан не должен стать "еще одной Газой".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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