Макрон призвал Нетаньяху согласиться на прекращение огня

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он призвал его прекратить атаки на лидеров "ХАМАС" и "Хезболлы". Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Поставки оружия, продолжение войны в Газе и ее распространение на Ливан не могут обеспечить безопасность, на которую рассчитывают израильтяне и все в регионе, - сказал Макрон Нетаньяху, согласно расшифровке Елисейского Дворца.

Он добавил, что необходимо немедленно предпринять решительные усилия, которые позволят разработать политические решения, необходимые для безопасности Израиля и всего Ближнего Востока.

Также Макрон повторил свое утверждение о том, что Израиль имеет право на самооборону, и заявил, что нападения на него должны прекратиться.

Согласно отчету из офиса Нетаньяху, израильский премьер сказал французскому президенту, что его союзник должен поддержать борьбу Израиля против "Хезболлы", ХАМАС и их крупнейшего сторонника (речь, вероятно, об Иране).

Ожидается, что друзья Израиля поддержат его и не будут вводить ограничения, которые только укрепят иранскую ось зла, - говорится в заявлении Нетаньяху.

Напомним

5 октября в интервью французской радиостанции президент Франции Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю для операций в Газе. Он также призвал предотвратить эскалацию на юге Ливана и подчеркнул, что Ливан не должен стать "еще одной Газой".