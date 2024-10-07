Макрон закликав Нетаньягу погодитись на припинення вогню
Київ • УНН
Президент Франції Макрон у розмові з прем'єром Ізраїлю Нетаньягу закликав припинити атаки на ХАМАС та "Хезболлу". Макрон наголосив на необхідності політичних рішень для безпеки регіону.
Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Він закликав його припинити атаки на лідерів "ХАМАС" та "Хезболли". Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.
Постачання зброї, продовження війни в Газі та її поширення на Ліван не можуть забезпечити безпеку, на яку розраховують ізраїльтяни і всі в регіоні,
Він додав, що необхідно негайно вжити рішучих зусиль, які дозволять розробити політичні рішення, необхідні для безпеки Ізраїлю та всього Близького Сходу.
Також Макрон повторив своє твердження про те, що Ізраїль має право на самооборону, і заявив, що напади на нього мають припинитися.
Згідно із звітом з офісу Нетаньягу, ізраїльський прем'єр сказав французькому президенту, що його союзник має підтримати боротьбу Ізраїлю проти "Хезболли", ХАМАС та їхнього найбільшого прихильника (мова, ймовірно, про Іран).
Очікується, що друзі Ізраїлю підтримають його і не вводитимуть обмеження, які тільки зміцнять іранську вісь зла,
Нагадаємо
5 жовтня в інтерв'ю французькій радіостанції президент Франції Макрон виступив за припинення постачання зброї Ізраїлю для операцій у Газі. Він також закликав запобігти ескалації на півдні Лівану та наголосив, що Ліван не повинен стати "ще однією Газою".