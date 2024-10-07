Макрон закликав Нетаньягу погодитись на припинення вогню

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Він закликав його припинити атаки на лідерів "ХАМАС" та "Хезболли". Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

Постачання зброї, продовження війни в Газі та її поширення на Ліван не можуть забезпечити безпеку, на яку розраховують ізраїльтяни і всі в регіоні,