Макрон призывает Китай повлиять на рф для предотвращения ядерной эскалации и завершения войны в Украине
Киев • УНН
На саммите G20 президент Франции призвал Си Цзиньпина помочь предотвратить ядерную эскалацию со стороны рф. Макрон также выразил обеспокоенность по поводу военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией.
Макрон призвал Китай к давлению на рф из-за ядерной угрозы и войны в Украине. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Китаю с просьбой помочь предотвратить эскалацию ядерной угрозы, которую недавно озвучил президент террористической страны. Макрон подчеркнул важность роли Китая в поддержании глобальной стабильности, особенно после заявления путина о готовности снизить порог использования ядерного оружия в контексте войны в Украине.
Французский лидер также обратился к китайскому президенту Си Цзиньпину с просьбой влиять на рф, чтобы остановить конфликт в Украине.
Дополнительно, Макрон обратил внимание на нарастающее военное сотрудничество между Северной Кореей и рф, которое увеличивает интерес Китая в этом конфликте. Он призвал Си Цзиньпина к действиям, которые могли бы разрядить напряженность, в частности на фоне объявления Москвы об обновлении своей ядерной доктрины.
Эти комментарии прозвучали на фоне новых военных эскалаций, когда Украина в ночь на вторник нанесла удар ракетами ATACMS по российским военным объектам, ставшим возможными благодаря американским поставкам.
Макрон заявил, что разделяет с Си Цзиньпином "тремление к прочному миру" в Украине19 нояб. 2024, 14:21 • 13050 просмотров