Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины в ее оборонном противостоянии с агрессивной россией. Соответствующее заявление Макрон сделал после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине накануне, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

"Стоять сегодня на стороне мира означает придать силу закону. Мир - это не капитуляция. Мир - это не отказ от принципов, - сказал Макрон, цитирует Reuters. - Мир означает предоставление стране возможности защищать свои границы и свой суверенитет".

Президент Франции также заверил, что Германия и Франция заявят о своей готовности и дальше помогать Украине во время заседания двустороннего Совета обороны и безопасности, которое должно состояться во вторник. Во время этого мероприятия как Париж, так и Берлин подчеркнут, что будут помогать Украине "до конца" сопротивляться российской агрессии, отметил Макрон.

Обе ведущие европейские державы намерены в том числе и в дальнейшем "оснащать, сопровождать, тренировать и быть готовыми ко всем сценариям, чтобы построить прочный мир - мир, учитывающий международное право", пояснил французский лидер.

Штайнмайер также подчеркнул, что помощь Украине не должна прекращаться.

В то же время Макрон призвал к дальнейшему развитию и углублению франко-германских усилий. "Этот государственный визит (...) происходит в решающий момент для Европы", - сказал Макрон на фоне российской агрессивной войны в Украине.

"Мы должны противостоять империалистическим амбициям в Европе, возвращению насилия и произвола, а также беспрецедентным вызовам для нашего будущего, - сказал Макрон. - В определенном смысле это требует франко-германского толчка".

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Другими угрозами и вызовами, которые так же требуют усиления франко-германских совместных усилий, Макрон назвал проблемы в области защиты климата и вызовы из-за широкого внедрения технологий на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Дополнение

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон начал 26 мая трехдневный государственный визит в Германию. Это - первый визит главы французского государства к президенту Германии за последние 24 года.