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"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известноЭксклюзив
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащихЭксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"Эксклюзив
Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины в ее защите от российской агрессии, подчеркнув необходимость продолжения военной помощи и уважения к международному праву для достижения длительного мира.
Шольц заявил, что рф ежемесячно теряет до 24 тысяч солдат в войне против Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что россия теряет до 24 000 солдат ежемесячно в войне против Украины из-за "империалистической мании величия" путина.
Польша введет ограничения на передвижение российских дипломатов по стране - глава МИД Сикорский
Польша введет ограничения на передвижение российских дипломатов, ограничив их Мазовецким воеводством, где расположена Варшава, а консулов - соответствующими провинциями, ссылаясь на доказательства причастности российского государства к диверсионной деятельности в Польше.
В государственном реестре зарегистрировано 1,2 млн ветеранов, после победы их количество вырастет - Кушнир
В Украине в государственном реестре на сегодня зарегистрировано 1,2 млн ветеранов, а после завершения войны их количество возрастет до 5-6 млн человек.
Вражеский удар по Харькову: есть погибшая
Женщина умерла после тяжелых ранений, полученных во время российской атаки на Харьков.
Гонтарева остро раскритиковала деятельность руководства НБУ во время российского вторжения. У Пышного ответили
В НБУ назвали эмоциональными упреки Валерии Гонтаревой относительно деятельности руководства Нацбанка во время российского вторжения.
Атака на Харьков: враг ударил КАБом по гражданскому предприятию, предварительно, 11 пострадавших
Российская атака на Харьков попала КАБом в гражданское предприятие, ранив 11 человек, одна женщина в тяжелом состоянии.
В беларусе начались совместные с рф военные учения: что известно
Совместные учения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны беларуси и россии начались 27 мая и продлятся до 31 мая. Тренировки направлены якобы на защиту государственных и военных объектов от воздушных ударов,
Удар рф по Снигиревке в Николаевской области: 3 погибших, 6 пострадавших, в том числе двое подростков
Три человека погибли, шестеро ранены, в том числе подростки, в результате российской атаки на Снигиревку, Украина, спасательные работы продолжаются.
Берлин снова выступил против защитного щита НАТО для Украины
Правительство Германии выступает против защитного щита НАТО для Украины.