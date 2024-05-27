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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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24 мая 2024, 06:14  •  266338 просмотра

Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины в ее защите от российской агрессии, подчеркнув необходимость продолжения военной помощи и уважения к международному праву для достижения длительного мира.

Война •   •  2857 просмотра
Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины

Шольц заявил, что рф ежемесячно теряет до 24 тысяч солдат в войне против Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что россия теряет до 24 000 солдат ежемесячно в войне против Украины из-за "империалистической мании величия" путина.

Война •   •  2450 просмотра
Шольц заявил, что рф ежемесячно теряет до 24 тысяч солдат в войне против Украины

Польша введет ограничения на передвижение российских дипломатов по стране - глава МИД Сикорский

Польша введет ограничения на передвижение российских дипломатов, ограничив их Мазовецким воеводством, где расположена Варшава, а консулов - соответствующими провинциями, ссылаясь на доказательства причастности российского государства к диверсионной деятельности в Польше.

Новости Мира •   •  2213 просмотра
Польша введет ограничения на передвижение российских дипломатов по стране - глава МИД Сикорский

В государственном реестре зарегистрировано 1,2 млн ветеранов, после победы их количество вырастет - Кушнир

В Украине в государственном реестре на сегодня зарегистрировано 1,2 млн ветеранов, а после завершения войны их количество возрастет до 5-6 млн человек.

Общество •   •  3137 просмотра
В государственном реестре зарегистрировано 1,2 млн ветеранов, после победы их количество вырастет - Кушнир

Вражеский удар по Харькову: есть погибшая

Женщина умерла после тяжелых ранений, полученных во время российской атаки на Харьков.

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Вражеский удар по Харькову: есть погибшая

Гонтарева остро раскритиковала деятельность руководства НБУ во время российского вторжения. У Пышного ответили

В НБУ назвали эмоциональными упреки Валерии Гонтаревой относительно деятельности руководства Нацбанка во время российского вторжения.

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Гонтарева остро раскритиковала деятельность руководства НБУ во время российского вторжения. У Пышного ответили

Атака на Харьков: враг ударил КАБом по гражданскому предприятию, предварительно, 11 пострадавших

Российская атака на Харьков попала КАБом в гражданское предприятие, ранив 11 человек, одна женщина в тяжелом состоянии.

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Атака на Харьков: враг ударил КАБом по гражданскому предприятию, предварительно, 11 пострадавших

В беларусе начались совместные с рф военные учения: что известно

Совместные учения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны беларуси и россии начались 27 мая и продлятся до 31 мая. Тренировки направлены якобы на защиту государственных и военных объектов от воздушных ударов,

Новости Мира •   •  4276 просмотра
В беларусе начались совместные с рф военные учения: что известно

Удар рф по Снигиревке в Николаевской области: 3 погибших, 6 пострадавших, в том числе двое подростков

Три человека погибли, шестеро ранены, в том числе подростки, в результате российской атаки на Снигиревку, Украина, спасательные работы продолжаются.

Война •   •  5269 просмотра
Удар рф по Снигиревке в Николаевской области: 3 погибших, 6 пострадавших, в том числе двое подростков

Берлин снова выступил против защитного щита НАТО для Украины

Правительство Германии выступает против защитного щита НАТО для Украины.

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Берлин снова выступил против защитного щита НАТО для Украины