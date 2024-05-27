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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Макрон: европейская демократия никогда не имела столько врагов внутри и снаружи

Макрон: европейская демократия никогда не имела столько врагов внутри и снаружи

Киев  •  УНН

26 мая 2024, 23:28  •  444 просмотра

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По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Европа сталкивается с многочисленными внутренними и внешними угрозами, что делает этот момент экзистенциальным, когда европейская демократия может погибнуть.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа переживает экзистенциальный момент. По его словам, сейчас Европа столкнулась с большим количеством внешних и внутренних врагов. Об этом пишет RMC, передает УНН.

Детали

У нас никогда не было столько врагов внутри и снаружи. Мы живем экзистенциальный момент, когда наша Европа может умереть, я говорил об этом несколько недель назад

сказал Макрон в Берлине во время своего визита в Германию.

Французский президент объяснил, что к такому положению дел в Европе привела война в Украине и декарбонизация экономики.

Макрон призвал голосовать за европейскую демократию на предстоящих выборах в Европарламент, которые состоятся с 6 по 9 июня во всех странах Евросоюза. Он заявил о недопустимости победы на выборах националистических партий.

Первый визит президента Франции за 24 года: Макрон сегодня прибудет в Германию26 мая 2024, 16:01 • 19162 просмотра

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