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Макрон: європейська демократія ніколи не мала стільки ворогів усередині та ззовні

Макрон: європейська демократія ніколи не мала стільки ворогів усередині та ззовні

Київ • УНН

 • 26982 перегляди

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Європа стикається з численними внутрішніми і зовнішніми загрозами, що робить цей момент екзистенціальним, коли європейська демократія може загинути.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа переживає екзистенційний момент. За його словами, зараз Європа зіткнулася з великою кількістю зовнішніх і внутрішніх ворогів. Про це пише RMC, передає УНН.

Деталі

У нас ніколи не було стільки ворогів усередині та зовні. Ми живемо екзистенційний момент, коли наша Європа може померти, я говорив про це кілька тижнів тому

сказав Макрон у Берліні під час свого візиту до Німеччини.

Французький президент пояснив, що до такого стану справ у Європі спричинила війна в Україні та декарбонізація економіки.

Макрон закликав голосувати за європейську демократію на майбутніх виборах до Європарламенту, які відбудуться з 6 по 9 червня у всіх країнах Євросоюзу. Він заявив про неприпустимість перемоги на виборах націоналістичних партій.

Перший візит президента Франції за 24 роки: Макрон сьогодні прибуде до Німеччини 26.05.24, 19:01 • 30253 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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