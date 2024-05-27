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Макрон застеріг від послаблення підтримки України

Макрон застеріг від послаблення підтримки України

Київ • УНН

 • 59769 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон застеріг від послаблення підтримки України в її захисті від російської агресії, наголосивши на необхідності продовження військової допомоги та поваги до міжнародного права для досягнення тривалого миру.

Президент Франції Еммануель Макрон застеріг від послаблення підтримки України в її оборонному протистоянні з агресивною росією. Відповідну заяву Макрон зробив після зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні напередодні, пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

"Стояти сьогодні на боці миру означає надати силу закону. Мир - це не капітуляція. Мир - це не відмова від принципів, - сказав Макрон, цитує Reuters. - Мир означає надання країні можливості захищати свої кордони і свій суверенітет".

Президент Франції також запевнив, що Німеччина і Франція наголосять на своїй готовності і далі допомагати Україні під час засідання двосторонньої Ради оборони і безпеки, що має відбутися в вівторок. Під час цього заходу як Париж, так і Берлін підкреслять, що допомагатимуть Україні "до кінця" чинити опір російській агресії, зазначив Макрон.

Обидві провідні європейські держави мають намір зокрема і надалі "оснащувати, супроводжувати, тренувати і бути готовими до всіх сценаріїв, щоб побудувати міцний мир - мир, що зважає на міжнародне право", пояснив французький лідер.

Штайнмаєр також підкреслив, що допомога Україні не має припинятися.

Водночас Макрон закликав до подальшої розбудови й поглиблення франко-німецьких зусиль. "Цей державний візит (...) відбувається у вирішальний момент для Європи", - сказав Макрон на тлі російської агресивної війни в Україні.

"Ми повинні протистояти імперіалістичним амбіціям в Європі, поверненню насильства і сваволі, а також безпрецедентним викликам для нашого майбутнього, - сказав Макрон. - У певному сенсі це вимагає франко-німецького поштовху".

Макрон: європейська демократія ніколи не мала стільки ворогів усередині та ззовні27.05.24, 02:28 • 26982 перегляди

Іншими загрозами й викликами, що так само потребують посилення франко-німецьких спільних зусиль, Макрон назвав проблеми у галузі захисту клімату та виклики через широке запровадження технологій на основі штучного інтелекту (ШІ).

Доповнення

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон розпочав 26 травня триденний державний візит до Німеччини. Це - перший візит глави французької держави до президента Німеччини за останні 24 роки.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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