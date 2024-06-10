Магучих защитила титул чемпионки Европы по легкой атлетике, Геращенко стала бронзовым призером

Двойной украинский пьедестал в женских прыжках в высоту на чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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Ярослава Магучих защитила свой титул чемпионки Европы по легкой атлетике, установив новый рекорд высоты - 2.01 метра. Ее удачный прыжок со второй попытки позволил ей уверенно одержать победу на соревнованиях.

Ирина Геращенко также поразила своим выступлением, став бронзовым призером и повторив свой лучший личный результат сезона - 1.95 метра.

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"Серебро" в этом соревновании досталось 18-летней Ангелине Топич из Сербии, которая остановилась на отметке 1.97 метра.

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