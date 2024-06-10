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Магучіх захистила титул чемпіонки Європи з легкої атлетики, Геращенко стала бронзовою призеркою

Магучіх захистила титул чемпіонки Європи з легкої атлетики, Геращенко стала бронзовою призеркою

Київ • УНН

 • 24090 перегляди

Ярослава Магучіх завоювала "золото" і встановила новий рекорд Європи в стрибках у висоту серед жінок на 2,01 м на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Римі, а українка Ірина Геращенко завоювала "бронзу" з результатом 1,95 м.

Подвійний український п'єдестал у жіночих стрибках у висоту на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Римі. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Деталі

Ярослава Магучіх захистила свій титул чемпіонки Європи з легкої атлетики, встановивши новий рекорд висоти - 2.01 метра. Її вдалий стрибок з другої спроби дозволив їй впевнено перемогти на змаганнях.

Ірина Геращенко також вразила своїм виступом, ставши бронзовою призеркою та повторивши свій найкращий особистий результат сезону - 1.95 метра.

Додамо

"Срібло" в цьому змаганні дісталося 18-річній Ангеліні Топіч з Сербії, яка зупинилася на позначці 1.97 метра.

Українська рапіристка виборола золоту медаль на чемпіонат Європи у Туреччині02.06.24, 12:16 • 29283 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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