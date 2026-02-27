МАГАТЭ добилось локального прекращения огня для ремонта линии к ЗАЭС

МАГАТЭ добилось локального прекращения огня для ремонта линии к временно оккупированной Запорожской АЭС, сообщили в организации в пятницу, пишет УНН.

При посредничестве МАГАТЭ вступило в силу еще одно локальное прекращение огня, чтобы позволить восстановить резервное электроснабжение 330 кВ для Запорожской атомной электростанции