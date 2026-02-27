$43.210.03
Эксклюзив
11:15 • 8888 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
10:21 • 11855 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 24314 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 41497 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 37719 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 35977 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 31230 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 50102 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 22671 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 111703 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 2246 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня для ремонта линии к ЗАЭС

Киев • УНН

 • 8 просмотра

МАГАТЭ договорилось о локальном прекращении огня для восстановления резервного электроснабжения 330 кВ на Запорожской АЭС. Продолжаются работы по разминированию для доступа ремонтных бригад.

МАГАТЭ добилось локального прекращения огня для ремонта линии к ЗАЭС

МАГАТЭ добилось локального прекращения огня для ремонта линии к временно оккупированной Запорожской АЭС, сообщили в организации в пятницу, пишет УНН.

При посредничестве МАГАТЭ вступило в силу еще одно локальное прекращение огня, чтобы позволить восстановить резервное электроснабжение 330 кВ для Запорожской атомной электростанции

- сообщили в МАГАТЭ.

"Продолжаются работы по разминированию, чтобы обеспечить безопасный доступ ремонтных бригад", - отметил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Кориков назвал ЗАЭС самой большой проблемой для ядерной безопасности в 2025 году12.02.26, 15:16 • 4948 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Международное агентство по атомной энергии
Запорожье