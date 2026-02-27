МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню для ремонту лінії до ЗАЕС
Київ • УНН
МАГАТЕ домовилося про локальне припинення вогню для відновлення резервного електропостачання 330 кВ на Запорізькій АЕС. Тривають роботи з розмінування для доступу ремонтних бригад.
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню для ремонту лінії до тимчасово окупованої Запорізької АЕС, повідомили в організації у п'ятницю, пише УНН.
За посередництва МАГАТЕ набуло чинності ще одне локальне припинення вогню, щоб дозволити відновити резервне електропостачання 330 кВ для Запорізької атомної електростанції
"Тривають роботи з розмінування, щоб забезпечити безпечний доступ ремонтних бригад", - зазначив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
