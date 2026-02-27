$43.210.03
Ексклюзив
11:15 • 9276 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
10:21 • 12119 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 24475 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 41680 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 37924 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 36048 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 31293 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 50215 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 22683 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 111769 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню для ремонту лінії до ЗАЕС

Київ • УНН

 • 96 перегляди

МАГАТЕ домовилося про локальне припинення вогню для відновлення резервного електропостачання 330 кВ на Запорізькій АЕС. Тривають роботи з розмінування для доступу ремонтних бригад.

МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню для ремонту лінії до ЗАЕС

МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню для ремонту лінії до тимчасово окупованої Запорізької АЕС, повідомили в організації у п'ятницю, пише УНН.

За посередництва МАГАТЕ набуло чинності ще одне локальне припинення вогню, щоб дозволити відновити резервне електропостачання 330 кВ для Запорізької атомної електростанції

- повідомили у МАГАТЕ.

"Тривають роботи з розмінування, щоб забезпечити безпечний доступ ремонтних бригад", - зазначив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Коріков назвав ЗАЕС найбільшою проблемою для ядерної безпеки у 2025 році12.02.26, 15:16 • 4948 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Міжнародне агентство з атомної енергії
Запоріжжя