МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню для ремонту лінії до ЗАЕС

МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню для ремонту лінії до тимчасово окупованої Запорізької АЕС, повідомили в організації у п'ятницю, пише УНН.

За посередництва МАГАТЕ набуло чинності ще одне локальне припинення вогню, щоб дозволити відновити резервне електропостачання 330 кВ для Запорізької атомної електростанції - повідомили у МАГАТЕ.



"Тривають роботи з розмінування, щоб забезпечити безпечний доступ ремонтних бригад", - зазначив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

