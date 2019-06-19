Мадуро заявил, что покушение на него стоило заказчикам несколько миллионов долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Подготовка к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в августе прошлого года стоило несколько миллионов долларов. Такие данные привел во вторник сам глава государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Venezolana de Television.
"План моего убийства, который попытались осуществить в августе, обошелся в несколько миллионов долларов. Говорят о 20 млн долларов", - приводит его слова на своем сайте телеканал.
Мадуро добавил, что организаторы покушения получили деньги из-за рубежа.
Напомним, так называемая попытка убить президента Венесуэлы с помощью беспилотных летательных аппаратов с взрывчаткой была сделана в Каракасе 4 августа 2018, когда он выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Мадуро и члены высшего руководства страны остались невредимы. Позже издание Associated Press сообщило, что взрыв в Каракасе вызван детонацией бытового газа, а не покушением на Мадуро.
Вскоре после этого глава государства обвинил в трагедии "венесуэльских правых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, в то время руководил Колумбией. МИД этой страны назвал обвинения абсурдными.