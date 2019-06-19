Мадуро заявил, что покушение на него стоило заказчикам несколько миллионов долларов

"План моего убийства, который попытались осуществить в августе, обошелся в несколько миллионов долларов. Говорят о 20 млн долларов", - приводит его слова на своем сайте телеканал.

Мадуро добавил, что организаторы покушения получили деньги из-за рубежа.

Напомним, так называемая попытка убить президента Венесуэлы с помощью беспилотных летательных аппаратов с взрывчаткой была сделана в Каракасе 4 августа 2018, когда он выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Мадуро и члены высшего руководства страны остались невредимы. Позже издание Associated Press сообщило, что взрыв в Каракасе вызван детонацией бытового газа, а не покушением на Мадуро.

Вскоре после этого глава государства обвинил в трагедии "венесуэльских правых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, в то время руководил Колумбией. МИД этой страны назвал обвинения абсурдными.