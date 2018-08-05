Відповідальність за замах на Мадуро взяло на себе підпільне угруповання

Представники угруповання повідомили, що використовували два безпілотника з вибухівкою C4. Ці апарати, за їхніми словами, не долетіли до мети, так як були збиті снайперами. Інших свідчень участі угруповання в замаху на главу держави поки оприлюднено не було.

Найвідомішим учасником “Фланелевих солдатів” був бунтівний офіцер Оскар Перес, який у червні 2017 року з борту вертольота влаштував обстріл будівель Верховного суду та МВС у Каракасі. У грудні Перес узяв на себе відповідальність за захоплення казарми венесуельської армії у штаті Міранда. У січні він був застрелений венесуельськими силовиками разом зі шістьма членами угруповання.

Нагадаємо, міністр зв’язку Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що спроба замаху на Мадуро була здійснена за допомогою декількох безпілотників з вибухівкою. Вони були приведені в дію, коли глава держави виступав на церемонії на честь 81-ї річниці створення Національної боліваріанської гвардії. Родрігес вказав, що безпілотники були знешкоджені.