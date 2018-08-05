Ответственность за покушение на Мадуро взяла на себя подпольная группировка

Представители группировки сообщили, что использовали два беспилотника с взрывчаткой C4. Эти аппараты, по их словам, не долетели до цели, так как были сбиты снайперами. Других свидетельств участия группировки в покушении на главу государства пока обнародовано не было.

Самым известным участником “фланелевых солдат” был мятежный офицер Оскар Перес, который в июне 2017 года с борта вертолета устроил обстрел зданий Верховного суда и МВД в Каракасе. В декабре Перес взял на себя ответственность за захват казармы венесуэльской армии в штате Миранда. В январе он был застрелен венесуэльскими силовиками вместе с шестью членами группировки.

Напомним, министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что попытка покушения на Мадуро была осуществлена с помощью нескольких беспилотников со взрывчаткой. Они были приведены в действие, когда глава государства выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Родригес указал, что беспилотники были обезврежены.