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Ответственность за покушение на Мадуро взяла на себя подпольная группировка

Ответственность за покушение на Мадуро взяла на себя подпольная группировка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Венесуэльскоая вооруженная группировка “Национальное движение “Фланелевые солдаты” взяла на себя ответственность за покушение на президента этой южноамериканской страны Николаса Мадуро, совершенное ранее в субботу. Соответствующее объявление было размещено в Twitter, ифнормуе УНН.

Представители группировки сообщили, что использовали два беспилотника с взрывчаткой C4. Эти аппараты, по их словам, не долетели до цели, так как были сбиты снайперами. Других свидетельств участия группировки в покушении на главу государства пока обнародовано не было.

Самым известным участником “фланелевых солдат” был мятежный офицер Оскар Перес, который в июне 2017 года с борта вертолета устроил обстрел зданий Верховного суда и МВД в Каракасе. В декабре Перес взял на себя ответственность за захват казармы венесуэльской армии в штате Миранда. В январе он был застрелен венесуэльскими силовиками вместе с шестью членами группировки.

Напомним, министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что попытка покушения на Мадуро была осуществлена с помощью нескольких беспилотников со взрывчаткой. Они были приведены в действие, когда глава государства выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Родригес указал, что беспилотники были обезврежены.

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