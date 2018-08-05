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Колумбія відкинула звинувачення в причетності до замаху на Мадуро

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Звинувачення президента Венесуели Ніколаса Мадуро в тому, що глава Колумбії Хуан Мануель Сантос несе відповідальність за замах на нього, є “безглуздими і безпідставними”. Про це йдеться в прес-релізі колумбійського зовнішньополітичного відомства в Twitter, інформує УНН.

“Венесуельський лідер не вперше звинувачує Колумбію при будь-яких інцидентах. Ми вимагаємо поваги до президента, уряду і колумбійського народу”, — вказується в прес-релізі.

Нагадаємо, міністр зв’язку Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що спроба замаху на Мадуро була здійснена за допомогою декількох безпілотників з вибухівкою. Вони були приведені в дію, коли глава держави виступав на церемонії на честь 81-ї річниці створення Національної боліваріанської гвардії. Родрігес вказав, що безпілотники були знешкоджені.

Ескалація відносин між Колумбією і Венесуелою сталася в 2015 році в результаті боротьби боліваріанця з военнізірованних угрупованнями на території республіки, закриттям кордонів і депортацією колумбійців. Мадуро в червні 2018 року заявляв, що Сантос готує ряд військових провокацій у Венесуелі для розв’язання збройного конфлікту між двома.

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