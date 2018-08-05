Колумбия отвергла обвинения в причастности к покушению на Мадуро

“Венесуэльский лидер не впервые обвиняет Колумбию при любых инцидентах. Мы требуем уважения к президенту, правительству и колумбийскому народу”, — указывается в пресс-релизе.

Напомним, министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что попытка покушения на Мадуро была осуществлена с помощью нескольких беспилотников со взрывчаткой. Они были приведены в действие, когда глава государства выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Родригес указал, что беспилотники были обезврежены.

Эскалация отношений между Колумбией и Венесуэлой произошло в 2015 году в результате борьбы боливарианца с военнизированными группировками на территории республики, закрытием границ и депортацией колумбийцев. Мадуро в июне 2018 заявлял, что Сантос готовит ряд военных провокаций в Венесуэле для решения вооруженного конфликта между двумя.