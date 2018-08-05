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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 16833 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Колумбия отвергла обвинения в причастности к покушению на Мадуро

Колумбия отвергла обвинения в причастности к покушению на Мадуро

Киев  •  УНН

 • 11617 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Обвинения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что глава Колумбии Хуан Мануэль Сантос несет ответственность за покушение на него, является “бессмысленными и безосновательными”. Об этом говорится в пресс-релизе колумбийского внешнеполитического ведомства в Twitter, передает УНН.

“Венесуэльский лидер не впервые обвиняет Колумбию при любых инцидентах. Мы требуем уважения к президенту, правительству и колумбийскому народу”, — указывается в пресс-релизе.

Напомним, министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что попытка покушения на Мадуро была осуществлена с помощью нескольких беспилотников со взрывчаткой. Они были приведены в действие, когда глава государства выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Родригес указал, что беспилотники были обезврежены.

Эскалация отношений между Колумбией и Венесуэлой произошло в 2015 году в результате борьбы боливарианца с военнизированными группировками на территории республики, закрытием границ и депортацией колумбийцев. Мадуро в июне 2018 заявлял, что Сантос готовит ряд военных провокаций в Венесуэле для решения вооруженного конфликта между двумя.

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